洛杉磯湖人隊在全力衝刺季後賽排名的關鍵時刻，傳出令人擔憂的傷病消息。根據《The Athletic》記者沃基（Dan Woike）報導，湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）因左側大腿後側肌群（Hamstring）痠痛，已被列入明（28）日對戰布魯克林籃網隊的「出戰成疑」（Questionable）名單。這對近期戰績飆升的湖人隊來說，無疑是一糟糕的消息。
MVP資格拉警報 唐西奇仍需出賽4場
唐西奇本賽季已為湖人出戰73場比賽中的61場，表現堪稱MVP等級。然而，根據聯盟規定，若要具備角逐年度MVP及年度最佳陣容（All-NBA）等重大獎項的資格，唐西奇在球隊剩餘的9場常規賽中，至少還需有4場比賽出賽超過20分鐘。
雖然大腿後側肌肉痠痛屬軟組織傷勢，令球團不敢掉以輕心，但目前僅列為「痠痛」而非「拉傷」，顯示傷勢可能並不嚴重。考量到對手籃網隊近期陷入9連敗、近21戰僅拿2勝的低迷狀態，教練團極有可能讓唐西奇在明日輪休，以確保他能以健康狀態進入季後賽。
傷兵名單更新 艾頓回歸、史馬特續缺陣
除了唐西奇的傷情，湖人隊其他主力球員也有進度更新。主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）在缺席周四對陣溜馬隊的比賽後，預計將在周六回歸。前鋒八村壘（Rui Hachimura）也因右小腿傷勢好轉，從缺陣升格為「出戰成疑」。然而，防守大將史馬特（Marcus Smart）則因右腳踝挫傷，確定將連續第3場缺席。
總教練瑞迪克（JJ Redick）強調，球隊目前的目標是確保全員在季後賽前恢復健康：「我們需要史馬特的防守與控球，也需要八村壘的投射，這些拼圖對球隊化學反應至關重要。」
布朗尼挺身而出 詹皇父子再度並肩作戰
在周四比賽有多名主力缺陣的情況下，二年級後衛布朗尼（Bronny James）獲得了珍貴的輪替時間，出賽13分鐘貢獻4分、2抄截、1阻攻。這不僅是他職業生涯第二度與父親詹姆斯（LeBron James）同時在場上並肩作戰，更是他在心臟驟停意外發生一年半後，展現重返球場自信的重要里程碑。
詹姆斯在賽後受訪時難掩激動，對兒子的表現感到無比自豪：「我看著他這一年半來的進步，他證明了自己屬於這個聯盟。能看著教練團信任他，且我能與他一起待在場上，這是我夢想過最棒的時刻，真的再好不過了。」布朗尼則展現成熟態度，表示自己只專注於如何影響比賽並幫助球隊獲勝。
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唐西奇本賽季已為湖人出戰73場比賽中的61場，表現堪稱MVP等級。然而，根據聯盟規定，若要具備角逐年度MVP及年度最佳陣容（All-NBA）等重大獎項的資格，唐西奇在球隊剩餘的9場常規賽中，至少還需有4場比賽出賽超過20分鐘。
雖然大腿後側肌肉痠痛屬軟組織傷勢，令球團不敢掉以輕心，但目前僅列為「痠痛」而非「拉傷」，顯示傷勢可能並不嚴重。考量到對手籃網隊近期陷入9連敗、近21戰僅拿2勝的低迷狀態，教練團極有可能讓唐西奇在明日輪休，以確保他能以健康狀態進入季後賽。
傷兵名單更新 艾頓回歸、史馬特續缺陣
除了唐西奇的傷情，湖人隊其他主力球員也有進度更新。主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）在缺席周四對陣溜馬隊的比賽後，預計將在周六回歸。前鋒八村壘（Rui Hachimura）也因右小腿傷勢好轉，從缺陣升格為「出戰成疑」。然而，防守大將史馬特（Marcus Smart）則因右腳踝挫傷，確定將連續第3場缺席。
總教練瑞迪克（JJ Redick）強調，球隊目前的目標是確保全員在季後賽前恢復健康：「我們需要史馬特的防守與控球，也需要八村壘的投射，這些拼圖對球隊化學反應至關重要。」
布朗尼挺身而出 詹皇父子再度並肩作戰
在周四比賽有多名主力缺陣的情況下，二年級後衛布朗尼（Bronny James）獲得了珍貴的輪替時間，出賽13分鐘貢獻4分、2抄截、1阻攻。這不僅是他職業生涯第二度與父親詹姆斯（LeBron James）同時在場上並肩作戰，更是他在心臟驟停意外發生一年半後，展現重返球場自信的重要里程碑。
詹姆斯在賽後受訪時難掩激動，對兒子的表現感到無比自豪：「我看著他這一年半來的進步，他證明了自己屬於這個聯盟。能看著教練團信任他，且我能與他一起待在場上，這是我夢想過最棒的時刻，真的再好不過了。」布朗尼則展現成熟態度，表示自己只專注於如何影響比賽並幫助球隊獲勝。