美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（27）日主場開幕戰對上亞利桑那響尾蛇，日籍強投山本由伸連續兩年擔任道奇開幕戰先發，此役山本由伸在4局上半遭到珀多莫（Geraldo Perdomo）敲出兩分砲，但後續回穩，在退場前連續解決9名打者，最終繳出5局失2分飆出6次三振的表現。
山本由伸開局穩定 4局遭狙擊
1局上，山本由伸先是三振馬堤（Ketel Marte）隨後讓「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll ）擊出飛球出局，下一棒的珀多莫敲安後盜壘被阻殺，山本由伸完成另類的三上三下，2局上山本由伸讓響尾蛇三上三下，雖3局上被敲出2支安打，但最終靠著雙殺結束半局。
挨轟後回穩 退場前連續解決9名打者
4局上山本由伸先被卡洛爾擊出安打，隨後面對珀多莫一顆偏高速球被逮中，珀多莫一棒掃出右外野方向的兩分砲，幫助響尾蛇取得2：0領先，挨轟後山本由伸狀態回穩，連續投出2次三振，最後讓桑塔納（Carlos Santana）擊出飛球出局，抓下第三個出局數。
5局上山本由伸再度讓響尾蛇打者三上三下，5局下道奇靠著帕赫斯（Andy Pages）的三分砲以及史密斯（Will Smith）的安打，將比分反超為4：2，6局上山本由伸製造兩個滾地球出局，最後三振珀多莫，7局上道奇換上崔南（Blake Treinen）接替山本由伸。
資料來源：《MLB》
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1局上，山本由伸先是三振馬堤（Ketel Marte）隨後讓「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll ）擊出飛球出局，下一棒的珀多莫敲安後盜壘被阻殺，山本由伸完成另類的三上三下，2局上山本由伸讓響尾蛇三上三下，雖3局上被敲出2支安打，但最終靠著雙殺結束半局。
挨轟後回穩 退場前連續解決9名打者
4局上山本由伸先被卡洛爾擊出安打，隨後面對珀多莫一顆偏高速球被逮中，珀多莫一棒掃出右外野方向的兩分砲，幫助響尾蛇取得2：0領先，挨轟後山本由伸狀態回穩，連續投出2次三振，最後讓桑塔納（Carlos Santana）擊出飛球出局，抓下第三個出局數。
5局上山本由伸再度讓響尾蛇打者三上三下，5局下道奇靠著帕赫斯（Andy Pages）的三分砲以及史密斯（Will Smith）的安打，將比分反超為4：2，6局上山本由伸製造兩個滾地球出局，最後三振珀多莫，7局上道奇換上崔南（Blake Treinen）接替山本由伸。