我是廣告 請繼續往下閱讀

四屆世界盃冠軍義大利隊，終於在邁向北美的道路上邁出關鍵一步。當地時間週四（26日），在歐洲區世界盃資格賽準決賽中，義大利坐鎮貝加莫（Bergamo）主場，憑藉著中場球星托納利（Sandro Tonali）下半場的爆發，以完封北愛爾蘭。這場勝利讓義大利只需在下週二（31日）的決賽中擊敗波赫（波士尼亞與赫塞哥維納），即可終結連續三屆無緣世界盃殿堂的恥辱。儘管貝加莫體育場外擠滿了夾道歡迎的狂熱球迷，但開賽後義大利的表現卻顯得有些沉悶。面對北愛爾蘭嚴密的防守與精準的鏟斷，藍衫軍始終難以撕開對手防線。基恩（Moise Kean）幾次半凌空抽射的嘗試皆被北愛爾蘭老將麥克奈爾（Paddy McNair）及時化解；而迪馬爾科（Federico Dimarco）的近距離攻門也被對方門將查爾斯（Pierce Charles）神勇擋出。久攻不下的挫折感在洛卡特利（Manuel Locatelli）一次魯莽的撞人犯規中展露無遺。北愛爾蘭在上半場成功執行了防守反擊戰術，帶著0：0的平手進入更衣室，也讓現場義大利球迷的焦慮感攀升至頂點。來到下半場，第52分鐘北愛爾蘭後防出現致命回傳失誤，雖然雷特吉（Mateo Retegui）的單刀機會被化解，但這一球卻徹底「敲醒」了義大利隊。第60分鐘，缺席上週末球會賽事的托納利（Sandro Tonali）展現核心價值，他在禁區外接獲對手頭槌解圍球後，不等球落地直接起腳，一記強勁的18碼半凌空低射直竄網底，為主隊打破僵局。進球後，義大利主帥加圖索（Gennaro Gattuso）激動地在場邊躍起。終場前，托納利再秀傳球精準度，一記巧妙的高吊球找到，後者內切晃開後衛後，左腳射門撞柱入網，將比分定格在2：0。全場義大利送出7次射正，而北愛爾蘭則未能在進攻端威脅到藍衫軍大門。這場勝利對於今年6月才接掌帥印的加圖索意義重大。這是他執教義大利隊的第7場比賽，目前戰績僅1敗。賽後加圖索坦言上半場球隊打得「太好預測」，讓他一度非常憤怒，但也強調：「取得領先後我們釐清了思緒，這場勝利為週二的決賽注入了巨大信心。」托納利賽後也表示：「自教練到來後我們一直感到很積極。義大利已經太久沒有在世界盃淘汰賽贏球了，我們除了獲勝別無選擇。」義大利上一次參加世界盃已要追溯至2014年，而上一次在世界盃贏球更是遠在2006年奪冠之夜。若能在下週二戰勝波赫，義大利將正式走出連續缺席2018與2022世界盃的陰霾。