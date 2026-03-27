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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊在2026年開幕戰前夕發布了一段熱血沸騰的宣傳影片，沒想到卻意外點燃了與前當家球星索托(Juan Soto)之間的戰火！這段長達127秒的影片中，竟然偷偷夾帶了一記索托在2025年賽季被洋基投手弗里德(Max Fried)三振的畫面。索托本人看到後立刻在下方留言「免租金(rent free)」，暗諷洋基至今還放不下他，這番言論立刻引爆紐約兩軍死忠球迷的激烈口水戰。為了迎接2026年大聯盟賽季，洋基隊在3月25日於官方Instagram發布了一段充滿野心的宣傳影片。然而眼尖的球迷發現，影片中竟然短暫閃過了一幕索托身穿紐約大都會隊球衣被三振的糗態。索托在2024年底拒絕了洋基開出的16年7億6000萬美元大約，轉頭與同城死敵大都會隊簽下創大聯盟歷史紀錄的15年7億6500萬美元天價合約。面對前東家的暗酸，索托毫不客氣地在影片下方留下三個笑哭的表情符號並寫下「rent free(免租金)」，諷刺洋基隊對他念念不忘。雖然他隨後火速刪除了這則留言，但早被手速極快的洋基球迷截圖並發布到X平台上，瞬間引發網路大戰。雖然索托的本意可能是想嘲諷洋基隊，但這波操作卻意外引來了強烈的反噬。許多洋基死忠球迷立刻抓住痛腳反擊，狂酸他才是那個放不下過去的人。有球迷毫不留情地嘲笑：「他根本就在偷偷跟蹤洋基的社群媒體吧，笑死我了！」另一位球迷更點出盲點：「那段三振畫面根本不到3秒鐘，他必須把整段長達2分半的影片看完才會發現，這不就證明了他還超級想念布朗克斯嗎？」面對洋基球迷的圍攻，索托的粉絲也立刻跳出來護航，反擊洋基球迷：「你們特地截圖他的留言還到處轉發，這不就完美證明了他真的還住在你們腦海裡嗎？」回顧索托在2024年效力洋基的唯一一個賽季，他不僅狂轟生涯新高的41發全壘打與128分打點，更在季後賽展現神級價值，帶領球隊殺入世界大賽。在轉戰大都會後，儘管他在2025年賽季再度打破個人紀錄敲出43轟，更選到創大聯盟紀錄的127次保送，但球隊最終卻無緣季後賽。儘管索托曾多次公開澄清自己與洋基球團之間「沒有任何芥蒂」，並稱讚洋基是一支頂級的球隊，但從他更換手機號碼斷絕聯繫、家屬在洋基球場傳出遭驅離的傳聞，再到這次的留言風波，雙方的樑子顯然已經結下。