美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（27）日主場開幕戰對上亞利桑那響尾蛇，道奇打線分別在5局下以及7局下各打回4分，道奇先發投手山本由伸，雖在4局上被敲出兩分砲，但隨後狀態回穩，最終繳出5局失2分飆出6次三振的表現，終場道奇就以8：2擊敗響尾蛇，拿下新賽季首勝。
山本由伸挨轟 帕赫斯一棒逆轉比分
4局上山本由伸先被卡洛爾擊出安打，隨後面對珀多莫一顆偏高速球被逮中，珀多莫一棒掃出右外野方向的兩分砲，幫助響尾蛇取得2：0領先，挨轟後山本由伸狀態回穩，連續投出2次三振，最後讓桑塔納（Carlos Santana）擊出飛球出局，抓下第三個出局數。
5局下半，蒙西（Max Muncy）率先敲出安打，隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）也敲出安打，雖重播畫面顯示球比赫南德茲還要先到一壘，但響尾蛇並未選擇挑戰，下一棒的帕赫斯鎖定一顆偏低曲球， 一棒掃成左中外野方向的三分砲，幫助道奇以3：2反超比分。
隨後羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安，大谷翔平隨後選到保送後，響尾蛇換頭，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）選到保送，史密斯再敲出帶有一分打點的安打，5局打完道奇暫時以4：2領先響尾蛇。
道奇7局再得4分 拿下新賽季首勝
7局下大谷翔平遭球吻後，下一棒的塔克（Kyle Tucker）敲出帶有一分打點的二壘安打，同時這也是塔克加盟道奇後的首支安打，隨後貝茲（Mookie Betts）接連敲安，雖弗里曼的外野飛球，遭勞拉爾（Jordan Lawlar）的美技接殺，但史密斯鎖定一顆變速球，掃出一發左外野方向的兩分砲，道奇取得8：2領先。
道奇牛棚在最後兩個半局由克萊恩（Will Klein）與史考特（Tanner Scott）聯手封鎖響尾蛇打線，最終幫助道奇以8：2擊敗響尾蛇。
此戰山本由伸繳出5局失2分飆出6次三振，被敲出5支安打，大谷翔平3打數1安打，選到1次保送跑回1分，帕赫斯4打數2安打，包含5局下的逆轉3分砲，史密斯同樣4打數2安打，其中包含一發兩分砲。
資料來源：《MLB》
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4局上山本由伸先被卡洛爾擊出安打，隨後面對珀多莫一顆偏高速球被逮中，珀多莫一棒掃出右外野方向的兩分砲，幫助響尾蛇取得2：0領先，挨轟後山本由伸狀態回穩，連續投出2次三振，最後讓桑塔納（Carlos Santana）擊出飛球出局，抓下第三個出局數。
5局下半，蒙西（Max Muncy）率先敲出安打，隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）也敲出安打，雖重播畫面顯示球比赫南德茲還要先到一壘，但響尾蛇並未選擇挑戰，下一棒的帕赫斯鎖定一顆偏低曲球， 一棒掃成左中外野方向的三分砲，幫助道奇以3：2反超比分。
隨後羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安，大谷翔平隨後選到保送後，響尾蛇換頭，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）選到保送，史密斯再敲出帶有一分打點的安打，5局打完道奇暫時以4：2領先響尾蛇。
道奇7局再得4分 拿下新賽季首勝
7局下大谷翔平遭球吻後，下一棒的塔克（Kyle Tucker）敲出帶有一分打點的二壘安打，同時這也是塔克加盟道奇後的首支安打，隨後貝茲（Mookie Betts）接連敲安，雖弗里曼的外野飛球，遭勞拉爾（Jordan Lawlar）的美技接殺，但史密斯鎖定一顆變速球，掃出一發左外野方向的兩分砲，道奇取得8：2領先。
道奇牛棚在最後兩個半局由克萊恩（Will Klein）與史考特（Tanner Scott）聯手封鎖響尾蛇打線，最終幫助道奇以8：2擊敗響尾蛇。
此戰山本由伸繳出5局失2分飆出6次三振，被敲出5支安打，大谷翔平3打數1安打，選到1次保送跑回1分，帕赫斯4打數2安打，包含5局下的逆轉3分砲，史密斯同樣4打數2安打，其中包含一發兩分砲。