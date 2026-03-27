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▲克拉克投出的第一球便是時速149公里（約93.2英里）的內角球，直接擊中了大谷翔平的右手上臂（靠近二頭肌處）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊於今（27）日迎來與亞利桑那響尾蛇隊的開幕戰。擔任「第一棒、指定打擊」的大谷翔平，在第4打席遭到149公里的卡特球直接擊中右手臂，引發全場球迷騷動與日本社群媒體的高度關切。所幸大谷隨後展現招牌笑容並大展神速跑壘，最終道奇隊以8：2擊敗響尾蛇隊，取得賽季開門紅。事件發生在7局下半，道奇隊當時以3：2領先。大谷翔平作為該局首名打者上場，面對響尾蛇隊第4任投手克拉克（Taylor Clark）。克拉克投出的第一球便是時速149公里（約93.2英里）的內角球，直接擊中了大谷翔平的右手上臂（靠近二頭肌處）。由於大谷本季正式重返「投打二刀流」，對於投手最重要的右手臂遭到重擊，現場立即爆出如雷的噓聲。大谷翔平當下雖顯露痛楚，但隨即脫下護具，並帶著微笑走向一壘，向球迷與休息室示意並無大礙。大谷翔平受傷的消息瞬間傳回日本，社群平台X（原推特）湧現大量擔心留言：「拜託別砸到那隻重要的右手臂！」、「看到他忍痛的表情好心痛」、「還好有護具擋著，不然真的不敢想像」。由於大谷預計將在31日（台灣時間4月1日）重回投手丘先發，這記觸身球是否會影響投球手感，成為球迷關注的焦點。雖然遭到觸身球驚魂，但大谷翔平隨後用行動證明體能無礙。次名打者塔克（Kyle Tucker）擊出中右外野方向的適時二壘安打，大谷展現驚人腳程，從一壘連奔三個壘包輕鬆滑回本壘得分，將領先擴大至4：2。隨後道奇隊火力全開，包含史密斯（Will Smith）的兩分砲在內，單局灌進4分奠定勝基。大谷翔平今日全場繳出3打數1安打、1得分，並獲得2次四死球（1次保送、1次觸身球）。值得一提的是，他在1局下半首打席面對響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen），便擊出初速高達179公里（111.1英里）的安打，為追求世界大賽3連霸踏出成功的第一步。此外，本場比賽先發投手山本由伸主投5局失2分，順利拿下勝投，成為日本史上首位連續兩年在開幕戰奪勝的投手。道奇隊今日不僅展現衛冕軍的韌性，大谷翔平的傷勢無虞也讓球團與球迷鬆了一口氣。