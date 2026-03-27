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▲張士綸是中信兄弟極力栽培的內野小將，去年二軍打擊率高達3成26。（圖／中職提供）

中信兄弟二軍出戰BCL美洲棒球錦標賽冠軍聯賽，今（27）日第3場比賽以10：16不敵2025年美洲聯賽冠軍凱恩縣美洲獅，苦吞3連敗，雙方首局就展開瘋狂打擊戰，光是第一局就打了1小時，中信兄弟21歲內野小將張士綸還被觸身球爆頭當場倒地，畫面相當驚悚，讓不少象迷祈禱，「輸贏一回事，希望大家都能平安回家」，所幸張士綸後續仍能自行起身還留在場上。中信兄弟派出二軍陣容出戰BCL，一局上就攻下5分，但一局下投手也徹底崩盤，先發投手陳原維遭狙擊，沒有解決任何打者就失4分退場，投手群單局被敲出6安打加上7次保送，首局就被攻下10分，最後靠林暉盛上場連飆2K才化解危機，終場10：16輸球吞下3連敗。其中21歲內野小將張士綸，首局一上場就敲出安打，單局第2次打擊時，卻意外遭到觸身球直擊頭部，當場倒地頭盔還噴飛，畫面相當嚇人，總教練彭政閔等人也衝上場關心，所幸張士綸後續起身，經過檢查後仍留在場上，完成本場比賽。張士綸是中信兄弟2023年第三輪選進的內野潛力新星，主要都還在二軍養成，一軍生涯14場出賽。他去年開季熱身賽跑壘時肩膀脫臼，整季僅在二軍出賽39場，繳出打擊率3成26、14分打點成績。不少中信兄弟球迷看到張士綸出征BCL卻意外遭到球吻，都很擔心他的狀況，「我真的不在意被打的有多慘，出去走走之後，平安回家 就好」、「控球也太差了，頭部欸」、「出去學習、看看世界 但還是健康平安最重要」