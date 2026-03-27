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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）於今（27）日對陣亞利桑納響尾蛇隊的本壘開幕戰中，展現王牌氣勢。他主投6局飆出6次三振僅失2分，幫助球隊以8：2取得勝利。這場勝投也讓山本由伸寫下大聯盟歷史新頁，成為史上首位連續兩年在開幕戰奪下勝投的日籍投手。山本由伸今日開局便展現強大心理素質。在首局面對卡羅爾（Corbin Carroll）時，原本已投出疑似三振的球路，卻因今年首度引入的「ABS挑戰系統」（通稱機器人裁判）改判為壞球。儘管判決被推翻，山本由伸依舊不為所動，冷靜解決打者，前3局力保不失分。雖然在第4局遭到佩爾多莫（Geraldo Perdomo）擊出一記2分打點全壘打而陷入落後，但山本隨即穩住陣腳，接連解決後續6名打者。在隊友帕黑斯（Andy Pages）於5局下半擊出逆轉3人砲後，山本由伸在休息室興奮地為隊友歡呼，並帶著領先優勢完成6局投球任務。今日在當地媒體《NBC Sports》迎來解說員首秀的道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），對山本由伸的表現給予極高評價。克蕭觀察到，當比賽進入第3輪對決、打者逐漸適應球路時，山本開始靈活運用「卡特球」走後門，來迷惑對手。克蕭笑著表示：「這正是擁有豐富球種的『Yama（山本的暱稱）』才能做出的精湛演出。看他投球真的非常有樂趣，這是一場大師級的表現。」這番讚美顯示出山本由伸不僅有球速，更有極高的投球智慧。山本由伸今日總計用95球完成6局任務，被擊出5支安打、送出6次三振且沒有任何保送，達成「優質先發（QS）」。最快球速達到156.7公里（約97.4英里）。相較於去年飽受聯盟墊底「援護率」所苦，今日道奇打線火力全開，在7局下半藉由大谷翔平的觸身球帶動單局4分攻勢，徹底擊垮響尾蛇隊。去年山本由伸在對陣小熊隊的開幕戰中主投5局失1分奪勝，今年則以6局失2分的表現連莊，成功創下日本投手在大聯盟史上首見的「連兩年開幕戰勝投」紀錄。對於目標劍指賽揚獎的山本由伸來說，這無疑是一個完美的賽季起點。