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▲身為Red Bull簽約運動員，戴資穎透露前往總部跳傘是一項「極具榮耀」的傳統。（圖／邱曾奇攝）

▲卸下高強度訓練後，戴資穎也面臨新的挑戰。她坦言過去因為運動量極大，完全不需要控制飲食，現在反而因為運動量驟減。（圖／記者邱曾奇攝）

昔日台灣羽壇天后戴資穎今（27）日出席記者會，以一頭亮麗長髮造型現身，與過往在賽場上俐落的短髮悍將形象大不相同，令現場媒體與球迷耳目一新。正式卸下職業運動員身分的她，大方分享了精采的退役生活，包括遠赴Red Bull總部完成高空跳傘的壯舉，以及告別選手規律作息後的心境轉變。身為Red Bull簽約運動員，戴資穎透露前往總部跳傘是一項「極具榮耀」的傳統。她幽默表示：「這不是所有人都能去的，所以我能去表示我可能有一點厲害。」儘管多年前就有此想法，但直到出發前不到一個月才正式確認行程，讓她笑稱自己只能在心中「瞎緊張」。回憶跳傘過程，戴資穎形容陣容相當浩大，除了機長，還有一位教練與兩位空中攝影師隨行。最讓她印象深刻的是，在直升機外懸空長達一分鐘等待跳下的時刻，「我只能掛在那裡，想說到底要下去了沒？」雖然空中風力強勁，甚至一度因為忙著看風景而忘了抬頭看鏡頭，但專業教練團隊的安心感讓她直呼：「其實真的沒有那麼可怕！」談到退役後的步調轉變，戴資穎露出輕鬆的笑容表示，過往身為頂尖運動員，必須嚴格執行早睡早起的規律生活，現在終於迎來轉變，「過30歲之後，終於可以不用早起，想看幾點就看幾點。」不過，卸下高強度訓練後，戴資穎也面臨新的挑戰。她坦言過去因為運動量極大，完全不需要控制飲食，現在反而因為運動量驟減，必須開始留意飲食攝取，「這部分跟以前差別蠻大的。」雖然已不在場上拚戰，戴資穎仍高度關注羽壇動態。她提到近期有觀看一些舊識的比賽，並感性表示：「只要是我們台灣選手的比賽，我一定會看。」看著後輩與戰友們持續進步、拿下佳績，她感到非常開心，認為這代表台灣體育一直走在進步的道路上。面對昔日宿敵馬琳傳出退役的傳聞，戴資穎感同身受地表示，運動員最難克服的就是傷痛，「想要平淡卻不可得」的心情她完全理解。她特別提到非常佩服能堅持參加4次奧運的選手，那種過程極其辛苦，除了送上祝福，也希望戰友們退役後都能健健康康。