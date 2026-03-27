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▲現年31歲的馬琳於周四（26日）在社交媒體發布影片，證實將退出即將在故鄉韋爾瓦（Huelva）舉行的歐洲錦標賽，並正式退役。（圖／美聯社／達志影像）

▲談到馬琳的堅持，戴資穎語氣中充滿敬意。（圖／記者邱曾奇攝）

世界羽壇今日傳出令人不捨的消息，2016年里約奧運金牌得主、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）正式宣布結束其職業球員生涯。這名曾三度奪下世錦賽冠軍的傳奇球星，因傷勢困擾決定不再重返賽場。對此，日前剛宣布退役的台灣天后戴資穎也感性回應，直言對於馬琳能在傷痛中堅持挑戰4屆奧運的精神深感佩服。現年31歲的馬琳於周四（26日）在社交媒體發布影片，證實將退出即將在故鄉韋爾瓦（Huelva）舉行的歐洲錦標賽，並正式退役。馬琳語帶哽咽地表示：「我的職業羽球之路已經結束，雖然我很想在家鄉完成最後一舞，但我不想再讓身體冒險。我說過很多次，我必須對自己的決定負責。」回顧馬琳輝煌的生涯，她不僅是首位奪得奧運羽球金牌的西班牙選手，更寫下5座歐錦賽冠軍與3座世錦賽冠軍的傲人紀錄。然而，傷病始終是她最大的敵人。馬琳坦言，她最後一場正式比賽是在2024年巴黎奧運準決賽，當時她在領先情況下因膝傷飲恨退賽，「那時我們都不知道，原來那就是終點。」得知宿敵馬琳退役的消息，戴資穎在受訪時展現出英雄惜英雄的情誼。小戴感嘆，運動員最難克服的就是傷痛，「傷痛這部分比較難，不是說想回去就能回去。」她坦言自己當初決定退役時也經歷過漫長的心理掙扎，「先逼自己放棄，再強迫自己接受。我覺得馬琳現在可能也正在那個過程中，想要平淡卻不可得。」談到馬琳的堅持，戴資穎語氣中充滿敬意：「我不得不說真的很佩服她。她參加了4次奧運，這個過程真的是非常的苦。我非常佩服她的精神，當然還是祝福她之後都健健康康、開開心心的。」戴資穎與馬琳在過去十餘年間交手多次，兩人激烈的對攻風格被球迷譽為羽壇最精采的對決之一。隨著兩大天后相繼轉身離場，世界羽壇的一個輝煌時代也正式落下帷幕。雖然不再手握球拍，馬琳表示她仍會前往家鄉韋爾瓦，在那裡為自己的職業生涯畫下圓滿句點。她深情感謝球迷多年來的支持：「我帶著熱情離開，對自己所成就的一切感到自豪。比起冠軍頭銜，我更高興贏得了體育界的尊重。現在我將開啟新的人生路，繼續捍衛體育的價值。」