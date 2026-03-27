我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了致敬二刀流傳奇——大谷翔平（Shohei Ohtani）的輝煌成就，Seiko釋出了兩款全新Prospex x大谷翔平限量版自動上鍊腕錶。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊明星球員大谷翔平不僅在球場上用絕對實力說話，場下的「做人處事」更是堪稱頂級的職場社交教科書！在2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽季開幕戰前夕，大谷翔平為全隊每位隊友準備了一份超大驚喜：價值高達4000美元（約合新台幣12.7萬）的Seiko高級腕錶，並附上手寫字條勉勵全隊。此舉不僅瞬間凝聚了團隊士氣，更讓全球球迷瘋狂熱搜這款「大谷同款名錶」。根據ESPN報導，當道奇隊球員們抵達球場、走進休息室時，發現置物櫃前放著總教練Dave Roberts送的Traveller威士忌，以及大谷翔平贈送的Seiko手錶。大谷在禮物中附上了一張簡短卻充滿野心的字條寫著：「一起邁向三連霸吧（Let's three-peat）。」道奇隊二壘手Miguel Rojas在賽前熱身時感動地向媒體透露細節：「他送了我一隻非常華麗的手錶。無論在場上還是場下，他都是一個不可思議的好人。我會一輩子珍藏這隻錶，這提醒著我『世界上最棒的球員在2026年賽季初送了我這份大禮』。」Rojas也強調，三連霸是目前休息室裡所有人的共同信念。大谷翔平這次贈送給隊友的Seiko手錶價值約4000美元。身為Seiko與旗下頂級品牌Grand Seiko的全球代言人，大谷這波「送禮兼帶貨」的操作極具商業指標性。根據4000美元的價位與品牌高階定位，這款要價約12.7萬台幣的腕錶，極可能是大谷近期密切合作的Grand Seiko Heritage系列（如廣受層峰人士喜愛的Spring Drive機芯錶款），或是他長期代言的Seiko Astron GPS Solar大谷翔平限量版。這類高階錶款以精準的實用性與極致的日本職人工藝著稱。想要入手大谷同款、感受同等尊榮感的白領族或手錶藏家，建議直接前往台灣的Grand Seiko旗艦店、Seiko各大實體直營店與高級鐘錶授權經銷商詢問訂購。此外，在Chrono24或eBay等大型知名鐘錶電商平台上也能尋獲相關限量型號，但購買時務必認明官方保固與正品認證。這份豪華大禮包不僅是單純的物質餽贈，更是一堂頂尖的「職場社交課」，非常值得廣大白領階級借鏡。這是大谷巧妙結合自己的Seiko代言人身分，將頂級商業資源轉化為給內部夥伴的實質福利。這不僅對內展現了大氣，對外更順勢幫合作品牌做了一次價值連城的全球公關宣傳。事實上為了為了致敬二刀流傳奇——大谷翔平（Shohei Ohtani）的輝煌成就，Seiko釋出了兩款全新Prospex x大谷翔平限量版自動上鍊腕錶。錶冠上精緻地鐫刻著大谷的標誌性背號 "17"，而安全錶扣上則刻有他的親筆簽名，售價為80000元。但禮物不只是昂貴就好，還要有細節，大谷親手附上的「Let's three-peat（讓我們三連霸）」字條，賦予了這隻手錶「共創歷史」的情感價值，成功將個人的心意昇華為團隊共同目標的催化劑。道奇隊上一季剛剛成為21世紀首支完成連霸的隊伍，這一季他們還要再朝頂峰邁進，從開季之初就要做好所有細節，大谷的手錶上寫有共同信念，將他們凝聚在一起。更重要的是，身為陣中領著天價合約的最有價值球員，大谷沒有擺出巨星架子，反而主動向下紮根照顧隊友。正如隊友羅哈斯（Miguel Rojas）所言，這展現了大谷對洛杉磯社群與身邊夥伴的真誠關心，這種「場下的柔軟」正是他能讓所有人心服口服、甘願為他拼命的關鍵。除了場下做足面子，大谷翔平與日本同胞在場上的表現同樣無懈可擊。在對陣亞利桑那響尾蛇的開幕戰中，大谷翔平擔任開路先發，全場敲出安打並3度成功上壘，展現火燙的絕佳狀態。而扛下開幕戰先發重任的「日本第一人」山本由伸也繳出6局飆6K、僅失2分的優質先發，順利收下本季首勝，為道奇隊的三連霸霸業開啟了絕佳好彩頭。