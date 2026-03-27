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▲中信兄弟當家王牌羅戈，將扛下開幕戰先發任務。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟明天開幕戰大巨蛋迎戰樂天桃猿，總教練平野惠一受訪時被問到明戰先發投手時，露出神秘微笑反問，「其他隊公布了嗎？」隨後聽到樂天桃猿已經確定是王牌威能帝出戰後，才安心地笑說，「如果球迷們很想知道的話...我們明天先發是羅戈。」樂天桃猿日前已經公布開幕戰先發投手，將是當家王牌威能帝出戰，中信兄弟方面則並未公布，平野惠一今日練球結束後受訪，起初還不願公布，反問媒體確認將交手的是威能帝後，才公布黃衫軍就是羅戈出戰。平野惠一隨後解釋道，「因為他是現狀最好的投手。」至於先發名單部分，平野惠一則說會持續觀察野手到明天，再看狀況安排，「但腦中也有預想 ，是希望排出讓對手頭痛的組合。」平野惠一最後也暗示道，開幕戰先發會想要啟用更多年輕人，「因為是年輕人，會有失敗、失誤的時候，但不要管這些，果斷去拼就對了。」