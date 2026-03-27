我是廣告 請繼續往下閱讀

▲橫掃球是近年風靡大聯盟的新型變化球，大聯盟數據網站Statcast於2023年正式將其從滑球中獨立出來。（圖／美聯社／達志影像）

▲身高193公分的鄧愷威，速球均速達93.3英里（約149公里）。而他的橫掃球均速落在84.2英里（約135公里）。（圖／美聯社／達志影像）

▲鄧愷威橫掃球平均往左位移達 14.5 英寸，球速約84.2英里，略高於聯盟右投手平均值。（圖／美聯社／達志影像）

隨著鄧愷威正式躋身2026年大聯盟開季名單，外界目光除了聚焦在他何時迎來本季初登板，更關注他將如何站穩腳步。相較於一般名單異動的快訊，本文將帶您深度拆解這位台灣火球男的核心武器——「橫掃球（Sweeper）」，它的握法、特性、如何幫助鄧愷威站穩大聯盟，並解析他在太空人牛棚的生存策略與最佳登板時機。橫掃球是近年風靡大聯盟的新型變化球，大聯盟數據網站Statcast於2023年正式將其從滑球中獨立出來。有別於傳統滑球側重垂直落差的「斜墜」軌跡，橫掃球如同其名，介於滑球與切球之間，具備極度誇張的水平橫向位移。除了大谷翔平之外，達比修有和我國鄧愷威也很擅長這種球種，他能破壞打者對傳統滑球下墜軌跡的適應，使右打者在視覺上覺得球會不斷向外飄動，極易引誘揮空。身高193公分的鄧愷威，速球均速達93.3英里（約149公里）。而他的橫掃球均速落在84.2英里（約135公里），這近14公里的速差成為他迷惑打者的第一重武器。大聯盟右投手的滑球平均橫向位移約為6英寸，但鄧愷威的橫掃球橫移幅度高達14.5英寸（約36.8公分），遠遠高於聯盟平均水準。在狀況絕佳時，這顆球的揮空率可逼近5成。這正是他即便有時被敲出安打，最終仍能利用大量三振化解危機、安全下莊的關鍵保命符。要投出完美的橫掃球，關鍵在於球的「側旋」，而非傳統滑球的下墜。若投出像切球般的子彈旋轉，效果將大打折扣。橫掃球的主流採用二縫線握法。為了產生「縫線偏移尾流」製造大橫移，中指需稍往下移，扣住縫線的右下角；食指則稍微翹起或與中指併攏；拇指扣在球體下方縫線作為支撐。出手機制上，橫掃球頂級投手會採用偏側面的斜肩投球或接近水平的出手角度。與傳統曲球過度轉腕不同，橫掃球的出手動作應盡量與直球相同，利用中指快速「滑」過球的側面（類似踢球的動作），創造極高的橫向轉速。台灣資深體育主播錢定遠共去在節目上分析過，鄧愷威的「橫掃球（Sweeper）」在狀況好時，用得多、好球率高，對右打者很有威脅，往往第一球就能搶下好球，「Sweeper投在膝蓋附近的高度，四縫線投在腰部、好球帶上緣附近的高度，這兩個高度，打者要打Sweeper就是滾地球，要打高位四縫線就是高飛球。少數曲球和變速球則面對打者來作配球用。」鄧愷威橫掃球平均往左位移達 14.5 英寸，球速約84.2英里，略高於聯盟右投手平均值。狀況好時，他的Sweeper揮空率可以到達五成左右，製造出大量三振，這也是他有時候被敲安不少，但能安全下庄的原因，這一特點對於鄧愷威未來要以牛棚身分出賽，將是一大利多。透過這項優勢，鄧愷威能建構極具壓制力的立體配球網。鄧的橫掃球與它的變速球的位移方向相反，能製造東西向落差，有效撕裂打者的水平視角。另外，橫掃球與視覺上竄的四縫線速球搭配曲球交錯使用，能破壞打者垂直節奏。而鄧愷威還能利用伸卡球往右打者內角鑽，積極搶下好球數。具備優異的球威與多樣的變化球種，對鄧愷威未來以牛棚身分出賽將是一大利多。預估教練團會安排他在「壘上有危機且面對右打群」的關鍵時刻登板。只要他能延續敢於攻擊好球帶的特質，盡量爭取首球好球的優勢，並將橫掃球作為決勝武器，絕對有本錢在淺球數內解決打者，大幅降低控球突然失準的機率，成為球隊倚重的牛棚要角。