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中信兄弟明天迎接開幕戰，去年固定先發的外野手岳政華卻因傷趕不上開季，上午賽前練習時，看到捕手林吳晉瑋跑到外野加練接球，總教練平野惠一受訪時證實，教練團確實跟林吳晉瑋溝通過，本季會嘗試轉往外野發展，且暗示他會成為開季一軍的外野奇兵，「他可以說是UT（工具人），可以守一三壘，還有角落外野。」中信兄弟上季除主戰捕手高宇杰之外，林吳晉瑋原本是2號捕手，但因觸身球傷勢缺陣，期間陳統恩補上空缺，農場還有陳九登、徐博瑋等人，平野惠一也透露，本季陣中捕手競爭很激烈。由於岳政華、許基宏確定趕不上開季，外野佈陣出現空缺，若能有球員補上防守位置，就能有更多出賽機會，「林吳（晉瑋）說不管守哪裡都可以，全力爭取出賽機會，不管哪裡都願意去嘗試。」平野惠一隨後也直言，開季確定會帶4位捕手，但林吳晉瑋可以說是UT，「他也能守一、三壘，還有角落外野，還有他本來的本業捕手。」但平野惠一也說，等到部分成員從墨西哥BCL聯賽回來後，「整個陣容配置上，應該也會有更多想法。」