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洛杉磯道奇隊今（27）日在主場以8：2痛宰亞利桑那響尾蛇隊。擔綱開幕戰先發的日本王牌山本由伸在首局就遇上了大聯盟本季新導入的「ABS自動好壞球判定系統」(俗稱機器人裁判)攪局，導致一記漂亮的三振遭到沒收。不過，這位27歲的強投不僅在場上展現霸氣化解危機，賽後更展現超高情商，直言自己「滿喜歡」這套能給出正確判決的新系統。這起備受關注的改判事件發生在1局上半1出局後。山本由伸面對響尾蛇第2棒「卡仔」卡洛爾(Corbin Carroll)迅速取得絕對的球數領先。在第3球時，山本由伸塞了一記精準的內角高角度卡特球，主審第一時間拉弓判定為好球，眼看就要收下三振。沒想到卡洛爾立刻發動挑戰，透過ABS系統的重播檢視，這顆球的軌跡確實有極小部分偏高超出了好球帶，因此主審當場將判決推翻改判為壞球。面對三振被沒收的突發狀況，球數變成1好2壞。但山本由伸的心態絲毫未受影響，他在第4球用速球讓對手擊出界外後，第5球祭出招牌的指叉球，穩穩讓卡洛爾擊出左外野高飛球遭到接殺，霸氣化解了這次的改判亂流。賽後接受媒體聯訪時，談到大聯盟生涯首度體驗機器人裁判改判的心情，山本由伸展現了極高情商與大將之風。他笑著表示：「當然，這套系統有時候會對你有利，有時候也會對你不利，但能夠獲得最正確的判決，這點我是真的滿喜歡的。」為了減少主審好壞球誤判所引發的爭議，美國職棒大聯盟(MLB)從今年賽季開始全面正式導入ABS系統。這項顛覆傳統棒球的新制，賦予了場上球員挑戰主審好壞球判決的權利。雖然新科技的介入難免會打亂投手的節奏，但誠如山本由伸所言，追求絕對的公平與正確，正是這套系統最大的價值所在。