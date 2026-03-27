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洛杉磯道奇隊今（27）日迎來2026年賽季主場開幕戰，最終以8：2痛宰亞利桑那響尾蛇隊。擔綱開幕戰先發的日本強投山本由伸繳出6局飆6K僅失2分的好投收下本季首勝，擔任第1棒指定打擊的大谷翔平則有3打數1安打的表現。不過，這場由美國轉播台NBC電視台負責的「全美聯播」賽事，卻因為轉播內容「極度偏袒道奇」而在網路上引發軒然大波，大批美國球迷發文痛批轉播單位造神造得太誇張，直呼「真的超噁心」！這場萬眾矚目的開幕戰，NBC電視台可說是砸下重本。解說台不僅找來道奇傳奇名宿赫西瑟(Orel Hershiser)與響尾蛇名將岡薩雷茲(Luis Gonzalez)共同坐鎮，更重磅邀請剛退役的道奇傳奇左腕克蕭擔任場邊球評。克蕭的初登板雖然對比賽有著精準且幽默的見解，但由於整個轉播團隊的內容幾乎全部圍繞著道奇隊打轉，讓這場原本應該是中立客觀的「全美轉播」徹底走味。在X平台(原Twitter)上，大批非道奇球迷的怒火瞬間被點燃。許多人指控NBC的轉播完全無視響尾蛇隊的表現，紛紛開砲狂酸：「為什麼轉播台可以偏袒成這樣？」、「根本就是道奇台阿！」、「NBC完全不在乎全美其他球迷的感受，這根本是道奇專屬頻道吧！」、「每一次開口都在把對道奇的愛噴發出來，真的快聽不下去」。最讓球迷氣憤的是轉播單位明目張膽的「差別待遇」。有眼尖網友敏銳指出：「大谷翔平明明只是打了一個平凡的飛球出局，NBC竟然重播了高達3次！結果響尾蛇裴多馬(Geraldo Perdomo)敲出全壘打，他們竟然等到2個打者過後才不情願地重播畫面。」讓不少球迷氣得大罵轉播素質「根本像垃圾一樣」，甚至直言這場轉播已經到了令人作嘔、幾乎無法繼續聽下去的等級。不過，在這波猛烈的炎上批評聲浪中，依然有部分球迷對轉播內容給予高度肯定。特別是針對首度拿起麥克風的傳奇左腕，不少球迷大讚：「克蕭的解說真的太棒了！」、「非常喜歡克蕭的分析，他完全知道球員在想什麼。」此外，擔綱主場實況的主播貝內蒂(Jason Benetti)也獲得不少好評，認為他的初登場充滿娛樂性，戰術分析也相當到位。