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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在今(27)日主場開幕戰中，上演了一場逆轉秀，終場以8：2血洗亞利桑那響尾蛇隊。本季道奇排出了令人聞風喪膽的全新打線，重金挖角的外野手塔克(Kyle Tucker)擔綱第2棒，去年敲出25轟的赫南德茲(Teoscar Hernandez)被排在第7棒，而上季扛27轟的帕赫斯(Andy Pages)直接埋伏在第8棒。這條號稱大聯盟最強鑽石打線，在比賽中兩度締造「大局」，強勢為挑戰世界大賽3連霸搏得好彩頭。賽後，主帥羅伯茲（Dave Roberts）大讚：「道奇打線毫無弱點。」賽後記者會上，道奇總教練羅伯茲對自家子弟兵的表現讚不絕口。回顧這場比賽，道奇打線在前4局遭到壓制，開路先鋒大谷翔平僅擠出1支安打。但戰況在第5局風雲變色，落後2分的道奇靠著第6棒孟西(Max Muncy)的右外野安打吹響反攻號角，隨後第8棒帕赫斯直接扛出一發逆轉3分砲，緊接著大谷翔平與第4棒佛里曼(Freddie Freeman)接連選到保送串聯攻勢，史密斯(Will Smith)再補上適時內野安打打下第4分。到了第7局，首名打者大谷翔平靠著觸身球保送上壘，並與塔克完美執行打跑戰術，帶動球隊單局再灌進4分徹底鎖定勝局。羅伯茲極度自豪地將這條打線形容為「毫不留情的殘酷打線」，他表示：「我們後段棒次的選手，如果去到其他球隊絕對都是扛中心打線的核心人物，這對敵隊投手來說真的是場夢魘。不管面對左投右投、或是戰局進入第3輪遇到後援投手，他們都能帶來極大的安定感，為球隊貢獻極具品質的打席。」羅伯茲難掩得意地總結道：「就像大谷翔平選到的保送一樣，因為知道身後還有可怕的重砲手撐腰，打者們都能更安心地選球。這雖然只是本季的第1場比賽，但塔克與佛里曼極具破壞力的打擊品質，加上孟西極其耐心的選球，絕對會對整條打線產生極佳的化學效應。我們有短程安打，也有恐怖長打，說實話，要在這條陣容中找出『缺點』，還真是一件非常困難的事情！」