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中信兄弟明天迎接開幕戰，因為主力外野手岳政華趕不上開季、捕手競爭又很激烈情況下，上季初的2號捕手林吳晉瑋加練外野求更多發展空間，主帥平野惠一也將其定位在「多功能工具人」，面對全新挑戰，林吳晉瑋透露無非是希望爭取更多出賽機會。開幕前一日練習，已看到林吳晉瑋跑到外野練習守備，他透露昨天隊內訓練則是一壘為主，開季後應該以角落外野、一壘為輔，當然還以原本的本業捕手，「三壘的話是高中有練過，但這幾年都沒碰，已經六年沒守了。」面對多守位練習，每天依照教練安排，在各位置與捕手間切換身分，林吳晉瑋坦言「其實蠻累的」，外野守備對他來說無疑是全新挑戰，他透露過去從未在職棒守過外野，接到通知後起初也很擔心，「畢竟就是這幾天開始練的。」林吳晉瑋隨後透露，加練外野時，隊友宋晟睿也給予不少腳步與判斷上的建議，「晟睿有教我一些腳步，特別是正面過來的強勁飛球很難判斷，他說眼睛底下的球往前跑，眼睛以上的球就要往後退。但如果是「魔鷹」那種上升軌跡比較大，就不知道了。」至於為何要加練其他守備位置，林吳晉瑋坦言就是要爭取更多出賽機會，但也認為兄弟外野競爭同樣很激烈，「像晟睿、詹子賢、許庭綸、魚住（曾頌恩）他們都很厲害，我們球隊外野人選真的很多。」儘管加練其他守備位置，但林吳晉瑋仍不忘捕手本業，也依然是自己征戰職業的核心目標，「這6年來的目標，就是想在捕手這個位置有更多貢獻。但教練團想要怎麼分配，就看球隊安排，這次改變，也是給自己多一次機會。」