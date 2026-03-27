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2026年大聯盟開幕戰正式點燃戰火，洛杉磯道奇在主場道奇體育場用一場大勝，向全聯盟宣告衛冕決心。面對亞利桑那響尾蛇，道奇打線兩度在單局狂灌4分，徹底瓦解對手投手群，以8：2強勢開胡。不僅延續開幕戰5連勝氣勢，也在近19次開幕戰中拿下第16勝，再次證明這支球隊在戰力完整性與比賽掌控力上的統治級地位。比賽前半段，響尾蛇先發王牌賈倫(Zac Gallen)的投球節奏可說是完美無瑕。他在前四局僅讓道奇打線擠出1支安打與1次保送，甚至沒有任何一位道奇球員能站上得點圈。然而，道奇打線的恐怖之處就在於，他們永遠只需要一個微小的破口，就能瞬間將對手撕裂。戰局在第五局風雲變色。該局前五位上場的道奇打者全數順利上壘，直接將賈倫打退場。這讓人不禁聯想到去年的主場開幕戰，當時道奇同樣在第五局落後兩分，隨後靠著赫南德茲(Teoscar Hernandez)的三分砲逆轉戰局。歷史總有著驚人的相似，今年赫南德茲先是靠著內野安打上壘，隨後由另一位外野手帕赫斯(Andy Pages)大棒一揮，掃出一發價值連城的三分全壘打，幫助球隊首度超前比數。隨後，捕手史密斯(Will Smith)也補上一記巧妙的推打，球精準落在剛好閃過一壘手桑塔納(Carlos Santana)防區的位置，讓道奇在第五局一口氣灌進4分，這些失分全數算在賈倫的頭上。度過第一輪打線的適應期後，道奇打者們彷彿徹底解開了封印。在接下來的比賽中，31名打者中有多達14人成功上壘，其中包含3支長打。今晚道奇先發九人名單中，有高達八位球員敲出安打並跑回分數，唯一抱憾的只有選到1次保送、4打數無安打的弗里曼(Freddie Freeman)。到了第七局，這支恐怖打線再次發威，單局又灌進4分。其中最受矚目的，莫過於休賽季重磅加盟的塔克(Kyle Tucker)。他敲出一支清脆的二壘安打，護送大谷翔平奔回本壘，這是他披上道奇戰袍後的首安，更是別具意義的首分打點。隨後，史密斯也在此局轟出一發兩分砲，徹底宣判響尾蛇死刑。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)在賽後點出了這條打線最可怕的地方：「當你面對我們這樣的陣容時，對投手絕對是一種極大的精神消耗。你必須不斷地要求自己完美執行每一球，這在心理層面是非常艱難的。只要我們能像今晚這樣保持心理上的強韌，我們絕對有機會不斷創造驚人的高分。」在投手丘上，日本強投山本由伸再次展現了王牌本色，連續第三場在道奇的比賽中奪下勝投，並繳出優質先發的成績單。他全場唯一的失投出現在第四局，當時面對佩多馬(Geraldo Perdomo)，他在球數0好2壞絕對落後的情況下，投出一顆幾乎塞在正中位置的速球，慘遭對方一棒掃上右外野看台，形成一發兩分砲。但這位冷靜的王牌隨即回穩。在挨轟之後，山本由伸宛如切換到無情的三振機器模式，連續解決了接下來的9名打者，其中更飆出4次三振。最終他穩穩吃下6局，這與他上個賽季35次先發中有22次至少投滿6局的穩定表現如出一轍。此戰山本由伸主投6局送出6次三振，且沒有投出任何保送，並頻繁使用招牌的快速指叉球來對付打者，全場製造了16次揮棒落空，其中高達8次就是來自這顆下墜幅度驚人的指叉球。帶著4：2的領先優勢退場後，道奇的牛棚完美接管了比賽。崔南(Blake Treinen)在第七局雖被敲出一支安打，但仍力保不失；首度擠進開幕戰名單的克萊恩(Will Klein)在第八局投出完美的一局；最後由史考特(Tanner Scott)順利關門，為這場開幕戰畫下完美的句點。