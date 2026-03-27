金州勇士隊在今年NBA交易截止日前，送出23歲潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換來身高7呎3吋的「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），這項高風險賭注目前正進入關鍵的合約談判期。隨著波爾辛吉斯將於今夏進入自由市場，聯盟內部對其身價已達成初步共識，預計約為兩年3500萬美元（約合新台幣11.1億元）。根據《Heavy Sports》報導，聯盟有高層透露，勇士計畫留下他，因此可能會開出高於市價的價碼給這位明星大前鋒。
傷病魔咒纏身 加盟後僅出賽9場
波爾辛吉斯加盟勇士一個半月以來，完美展現了其作為頂尖長人的雙面刃特性。他在場上場均能貢獻15.9分，為勇士禁區帶來久違的進攻威脅；然而，嚴重的傷病史依然是揮之不去的陰影。在勇士交易後的22場比賽中，波爾辛吉斯因小腿傷勢、疾病及背部問題僅出賽9場，出勤率僅約41%。
自2015年進入NBA以來，波爾辛吉斯的生涯出賽率僅為61%。隨著他將在今年8月滿31歲，聯盟各隊高層普遍認為，要在一個完整賽季中看到健康的波爾辛吉斯幾乎是不可能的任務。
專家建議：給全額中產起跳的短約
針對波爾辛吉斯續約的「市價」，一名聯盟總經理透露，合理的價位將落在兩年3500萬美元（約11億台幣）左右。該合約預計以全額中產特例（Mid-level Exception）約1500萬美元為起點，並加上第二年的球隊選項以保障球團利益。
該名總經理指出：「勇士隊可能會開出一份略高於市場行情（中產階級特例）的合約，並告訴波爾辛吉斯：『這是你在其他地方拿不到的高價。』」
勇士的兩難 不能空手而回
對勇士球團而言，今夏續約波爾辛吉斯幾乎是「毫無疑問的選項」。由於在2月已將潛力新星庫明加送走，若無法在7月留住交易案的核心回報波爾辛吉斯，勇士將面臨戰力與資產的雙重損失。勇士目前擁有波爾辛吉斯的「鳥權」（Bird Rights），這讓球團即便在薪資上限之上，仍具備超額續約的優勢。
教練團期待化學反應 仍計畫長期留人
儘管波爾辛吉斯在過去一個月因傷掙扎，且核心球星柯瑞（Stephen Curry）近期同樣因傷缺陣，導致兩人尚未產生預期的化學反應，但勇士內部目前並無改變簽回他的計畫。
另一名聯盟高層表示：「勇士一直計畫重新簽下他，現在只是價格問題。如果價碼落在每年1500萬美元左右，且僅承諾一年的保障合約，這應該是雙方最可能的落腳點。」
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波爾辛吉斯加盟勇士一個半月以來，完美展現了其作為頂尖長人的雙面刃特性。他在場上場均能貢獻15.9分，為勇士禁區帶來久違的進攻威脅；然而，嚴重的傷病史依然是揮之不去的陰影。在勇士交易後的22場比賽中，波爾辛吉斯因小腿傷勢、疾病及背部問題僅出賽9場，出勤率僅約41%。
自2015年進入NBA以來，波爾辛吉斯的生涯出賽率僅為61%。隨著他將在今年8月滿31歲，聯盟各隊高層普遍認為，要在一個完整賽季中看到健康的波爾辛吉斯幾乎是不可能的任務。
針對波爾辛吉斯續約的「市價」，一名聯盟總經理透露，合理的價位將落在兩年3500萬美元（約11億台幣）左右。該合約預計以全額中產特例（Mid-level Exception）約1500萬美元為起點，並加上第二年的球隊選項以保障球團利益。
該名總經理指出：「勇士隊可能會開出一份略高於市場行情（中產階級特例）的合約，並告訴波爾辛吉斯：『這是你在其他地方拿不到的高價。』」
勇士的兩難 不能空手而回
對勇士球團而言，今夏續約波爾辛吉斯幾乎是「毫無疑問的選項」。由於在2月已將潛力新星庫明加送走，若無法在7月留住交易案的核心回報波爾辛吉斯，勇士將面臨戰力與資產的雙重損失。勇士目前擁有波爾辛吉斯的「鳥權」（Bird Rights），這讓球團即便在薪資上限之上，仍具備超額續約的優勢。
教練團期待化學反應 仍計畫長期留人
儘管波爾辛吉斯在過去一個月因傷掙扎，且核心球星柯瑞（Stephen Curry）近期同樣因傷缺陣，導致兩人尚未產生預期的化學反應，但勇士內部目前並無改變簽回他的計畫。
另一名聯盟高層表示：「勇士一直計畫重新簽下他，現在只是價格問題。如果價碼落在每年1500萬美元左右，且僅承諾一年的保障合約，這應該是雙方最可能的落腳點。」