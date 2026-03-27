金州勇士隊在今（27）日本季戰績非常不理想，這支曾在季初劍指總冠軍的豪門球隊，很可能在3月的最後一周確定僅能透過「附加賽（Play-In Tournament）」爭奪季後賽席位。對此，勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在受訪時難掩憤怒，甚至在電台節目中直接回絕主持人的祝賀。
瞬間變臉 科爾變臉拒絕祝賀
在美國時間3月26日的廣播節目《95.7 The Game》中，主持人開玩笑向科爾表達「恭喜勇士隊鎖定附加賽資格」。原本帶著微笑的科爾神情瞬間轉為嚴肅，兩度直接制止主持人：「別這樣做（Don’t do that），別跟我來這套。」
對於曾帶領勇士王朝四度奪冠、執教勝率高達65%的科爾而言，將球隊帶入僅能勉強維持季後賽希望的附加賽邊緣，顯然是一件令他感到羞愧而非值得慶賀的事情。
慘勝墊底籃網 戰力低迷現況曝光
勇士隊在周四雖然以109：106擊敗了處於重建期、賽前吞下8連敗的布魯克林籃網隊，但整場比賽打得跌跌撞撞。這場勝利後，勇士戰績來到35勝38負，目前位居西部第10位。只要休士頓火箭在贏一場，同時自己再輸一場，就將徹底無緣西區第6。
在過去的10場比賽中，勇士僅取得3勝，表現極不理想。目前他們落後西部第9的波特蘭開拓者隊1.5場勝差，落後洛杉磯快船隊2場勝差。隨著例行賽進入尾聲，勇士隊落入西部第10名（附加賽最後一個席位）的可能性正日益增加。
傷病魔咒重創：巴特勒報銷、柯瑞缺陣逾月
勇士隊本賽季的掙扎與嚴重的傷病史息息相關。核心大將巴特勒（Jimmy Butler）已因傷賽季報銷，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也已缺陣超過一個月，加上其餘主力球員頻繁進出傷兵名單，導致球隊戰力始終無法完整。
身為聯盟中最具代表性的贏家之一，科爾對球隊本賽季的「大幅低於預期」感到極度沮喪。雖然勇士隊仍有機會透過附加賽殺入季後賽，但這條與衛冕冠軍身份極不相稱的晉級之路，顯然已經讓這位功勳教頭失去了耐心。
勇士隊接下來將面臨嚴峻的考驗，若無法在剩餘賽程中提升排名，他們將在附加賽中面臨「輸球即回家」的殘酷局面。
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在美國時間3月26日的廣播節目《95.7 The Game》中，主持人開玩笑向科爾表達「恭喜勇士隊鎖定附加賽資格」。原本帶著微笑的科爾神情瞬間轉為嚴肅，兩度直接制止主持人：「別這樣做（Don’t do that），別跟我來這套。」
對於曾帶領勇士王朝四度奪冠、執教勝率高達65%的科爾而言，將球隊帶入僅能勉強維持季後賽希望的附加賽邊緣，顯然是一件令他感到羞愧而非值得慶賀的事情。
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勇士隊在周四雖然以109：106擊敗了處於重建期、賽前吞下8連敗的布魯克林籃網隊，但整場比賽打得跌跌撞撞。這場勝利後，勇士戰績來到35勝38負，目前位居西部第10位。只要休士頓火箭在贏一場，同時自己再輸一場，就將徹底無緣西區第6。
在過去的10場比賽中，勇士僅取得3勝，表現極不理想。目前他們落後西部第9的波特蘭開拓者隊1.5場勝差，落後洛杉磯快船隊2場勝差。隨著例行賽進入尾聲，勇士隊落入西部第10名（附加賽最後一個席位）的可能性正日益增加。
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勇士隊本賽季的掙扎與嚴重的傷病史息息相關。核心大將巴特勒（Jimmy Butler）已因傷賽季報銷，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也已缺陣超過一個月，加上其餘主力球員頻繁進出傷兵名單，導致球隊戰力始終無法完整。
身為聯盟中最具代表性的贏家之一，科爾對球隊本賽季的「大幅低於預期」感到極度沮喪。雖然勇士隊仍有機會透過附加賽殺入季後賽，但這條與衛冕冠軍身份極不相稱的晉級之路，顯然已經讓這位功勳教頭失去了耐心。
勇士隊接下來將面臨嚴峻的考驗，若無法在剩餘賽程中提升排名，他們將在附加賽中面臨「輸球即回家」的殘酷局面。