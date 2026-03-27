NBA美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月28日持續進行，該日共安排10場賽事。焦點大戰將由西區陷入傷病苦戰的金州勇士，主場迎戰同樣星光黯淡的華盛頓巫師。勇士前一場比賽剛靠著桑托斯（Gui Santos）爆發止血，今能否趁著巫師核心全數倒下的機會爭取連勝，是穩住西區前十的關鍵。不過兩隊可以說是同病相憐，傷兵名單都是滿滿一排，因此外界預計可能會是一場五五波的比賽。
✳️ 金州勇士（35勝38敗，西區第10）vs. 華盛頓巫師（17勝55敗，東區第13）
勇士隊目前正經歷本季最嚴峻的戰力缺損。除了領袖柯瑞（Stephen Curry）膝傷歸期未定，球團也正式宣布穆迪（Moses Moody）因傷導致賽季報銷，讓勇士側翼戰力雪上加霜。所幸，巴西小將桑托斯（Gui Santos）在前一場比賽對戰籃網時展現驚人韌性，狂轟31分成為救世主。今日面對實力同樣較弱的巫師，勇士需維持上場的進攻效率，尤其在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）穩定發揮下，力拚連勝以拉開與後方追兵的勝差。
華盛頓巫師隊：核心雙星全數缺陣 殘兵陣容恐難突圍
巫師隊目前正陷入前所未有的傷病荒，球隊重建核心崔楊（Trae Young）因股四頭肌傷勢進入傷兵名單，短期內無法歸隊；加上明星內線戴維斯（Anthony Davis）手指挫傷與大物新秀薩爾（Alex Sarr）受傷，巫師今日是以「無主將」狀態出征。目前巫師主要由一群年輕新秀負責持球。在攻守兩端皆缺乏核心的情況下，如何避免在客場遭到大比分血洗，將是總教練最頭痛的課題。
✳️ 近10場比賽分析
✳️ 焦點球星
✳️ 傷兵名單
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 勇士主場（Chase Center）
- 開賽時間： 3月28日上午10：00
勇士隊目前正經歷本季最嚴峻的戰力缺損。除了領袖柯瑞（Stephen Curry）膝傷歸期未定，球團也正式宣布穆迪（Moses Moody）因傷導致賽季報銷，讓勇士側翼戰力雪上加霜。所幸，巴西小將桑托斯（Gui Santos）在前一場比賽對戰籃網時展現驚人韌性，狂轟31分成為救世主。今日面對實力同樣較弱的巫師，勇士需維持上場的進攻效率，尤其在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）穩定發揮下，力拚連勝以拉開與後方追兵的勝差。
華盛頓巫師隊：核心雙星全數缺陣 殘兵陣容恐難突圍
巫師隊目前正陷入前所未有的傷病荒，球隊重建核心崔楊（Trae Young）因股四頭肌傷勢進入傷兵名單，短期內無法歸隊；加上明星內線戴維斯（Anthony Davis）手指挫傷與大物新秀薩爾（Alex Sarr）受傷，巫師今日是以「無主將」狀態出征。目前巫師主要由一群年輕新秀負責持球。在攻守兩端皆缺乏核心的情況下，如何避免在客場遭到大比分血洗，將是總教練最頭痛的課題。
✳️ 近10場比賽分析
- 金州勇士： 過去10場取得3勝7敗。勇士上場雖取勝，但防守端在缺乏追防者的情況下仍有漏洞。桑托斯的崛起雖是利多，但球隊仍需格林（Draymond Green）在防守端找回統治力。
- 華盛頓巫師： 過去10場僅取得1勝9敗。在崔楊與戴維斯雙雙缺陣後，巫師進攻徹底失去重心，場均失分在近期攀升至聯盟最高。
✳️ 焦點球星
- 金州勇士：桑托斯（Gui Santos）
在對陣籃網狂飆生涯新高的31分後，桑托斯已證明自己具備承擔更多球權的能力。在柯瑞缺陣、穆迪與巴特勒皆因傷報銷的困境下，他與波爾辛吉斯的內外連線是勇士目前的生命線。
- 華盛頓巫師：萊利（William Riley） 身為巫師陣中碩果僅存的潛力核心，萊利在崔楊缺陣期間接管了球隊的進攻。這位具備優異體測數據的新生代前鋒，近兩場場均可攻下15分。面對勇士殘缺的防線，他需要展現更強的侵略性，才有機會帶領巫師打出一線生機。
✳️ 傷兵名單
- 金州勇士： Stephen Curry（膝蓋傷勢，缺陣）、Moses Moody（整季報銷）、Jimmy Butler III（整季報銷）、Al Horford（小腿傷勢，缺陣）、Quinten Post（腳傷，缺陣）、Seth Curry（大腿傷勢，缺陣）。
- 華盛頓巫師： Trae Young（股四頭肌受傷，缺陣）、Anthony Davis（手指傷勢，缺陣）、Kyshawn George（手肘傷勢，缺陣）、D'Angelo Russell（個人因素，缺陣）、Cam Whitmore（整季報銷）、Alex Sarr（腳趾傷勢，出賽成疑）、Tre Johnson（腳傷，出賽成疑）、Tristan Vukcevic（背傷，出賽成疑）。
|時間
|對戰組合
|07:00 AM
|洛杉磯快艇 vs 印第安那溜馬
|07:30 AM
|邁阿密熱火 vs 克里夫蘭騎士
|07:30 AM
|亞特蘭大老鷹 vs 波士頓塞爾提克
|08:00 AM
|芝加哥公牛 vs 奧克拉荷馬雷霆
|08:00 AM
|休士頓火箭 vs 曼斐斯灰熊
|08:30 AM
|紐奧良鵜鶘 vs 多倫多暴龍
|09:00 AM
|猶他爵士 vs 丹佛金塊
|10:00 AM
|華盛頓巫師 vs 金州勇士
|10:00 AM
|達拉斯獨行俠 vs 波特蘭拓荒者
|10:30 AM
|布魯克林籃網 vs 洛杉磯湖人
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。