2026年中華職棒開幕戰明天展開，各隊6球團先公布一軍開季名單，中信兄弟包含開幕戰先發洋投羅戈在內，僅攜帶24人為各隊最少，其中昔日第一指名的陳琥、余謙都在名單中，開季確定從一軍出發。
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中信兄弟
- 投手： 王凱程、江忠城、李振昌、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰、余謙、陳冠穎
- 捕手： 林吳晉瑋、高宇杰、陳統恩、徐博瑋
- 內野手： 王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
- 外野手： 宋晟睿、詹子賢、許庭綸、曾頌恩
統一7-ELEVEn獅
- 投手： 劉予承、髙塩將樹、鍾允華、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、獅帝芬、鄭副豪、高偉強、辛俊昇、姚杰宏
- 捕手： 張翔、潘磊、陳重羽
- 內野手： 林子豪、許哲晏、林培緯、林祖傑、林泓弦、陳聖平
- 外野手： 李丞齡、朱迦恩、邱智呈、蘇智傑、田子杰
樂天桃猿
- 投手： 蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、艾菩樂、邱駿威、威能帝、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇
- 捕手： 宋嘉翔、林泓育、張閔勛
- 內野手： 林承飛、林子偉、歐 晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑
- 外野手： 成晉、林政華、何品室融、陳晨威
富邦悍將
- 投手： 廖任磊、李建勳、張奕、石梓霖、李吳永勤、魔力藍、威戈神、曾峻岳、張瑞麟、游霆崴、劉昱言、林栚呈
- 捕手： 林岱安、戴培峰、張進德
- 內野手： 林澤彬、王念好、葉子霆、范國宸、林岳谷、辛元旭、張育成
- 外野手： 邦力多、申皓瑋、張洺瑀、王正棠、蔡佳諺、孔念恩
味全龍
- 投手： 李超、黃瑋傑、鋼龍 (Drew Gagnon)、呂偉晟、李致霖、王伯洋、陳冠偉、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
- 捕手： 林辰勳、蔣少宏
- 內野手： 吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、劉基鴻、石翔宇
- 外野手：陳子豪、王順和、張祐嘉、曾聖安、郭天信
6. 台鋼雄鷹
- 投手： 林詩翔、陳宇宏、李欣穎、施子謙、賴智垣、王躍霖、陳柏清、黃子鵬、許育銘
- 捕手： 陳世嘉、吳柏萱、劉時豪
- 內野手： 曾子祐、顏郁軒、郭永維、湯家豪、吳念庭、曾昱磬、杜家明、魔鷹（Steven Moya）
- 外野手： 陳文杰、王博玄、紀慶然、高聖恩、藍寅倫