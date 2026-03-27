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▲富邦悍將新洋投威戈神熱身賽表現亮眼，有望扛下悍將開季首戰先發投手。（圖／富邦悍將提供,2026.3.23）

▲富邦悍將本季啟用新洋砲邦力多，高機率扛下悍將先發中外野手。（圖／富邦悍將提供,2026.3.23）

中華職棒37年賽季將於3月28日點燃戰火，今年成軍10週年的富邦悍將喊出「Blue Power 不一樣了」，首要目標是闖進季後賽，本季悍將由日籍教練後藤光尊掌兵符，打造出「速度戰」新球風，熱身賽跑出22盜破聯盟紀錄，此外，在洋將配置上，悍將啟用洋砲邦力多（Luis Liberato），優點是增加打線火力、串連度，但土投能否補上少1洋投的空缺，值得觀察。投手部門，先發投手方面，悍將季前已經備妥5洋投，分別是續約的魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔，新簽約的威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）以及育成洋投阿部雄大。由於本季悍將補進新洋砲邦力多，高機率以2投1打的配置迎接開季。依照官辦熱身賽的出賽狀況，悍將3洋投應該會先帶上魔力藍、威戈神以及愛力戈，其中愛力戈在二軍待命，採取洋投風火輪的方式進行洋投布局，土投先發人選是江國豪與李東洺。在黃保羅、陳仕朋未在熱身賽登板，開季進入一軍輪值的機率不高，屆時第5號先發可能由游霆崴補上。後援方面，張奕、曾峻岳組成第8、9局雙核心，中繼由林栚呈、李吳永勤搭配李建勳、劉昱言、張瑞麟、廖任磊、劉昱言 等投手，21歲新秀投手石梓霖熱身賽表現不錯，也有機會成為開季牛棚一員。野手部門，捕手方面，悍將休賽季透過FA補強資深捕手林岱安，與戴培峰組成前2號捕手，去年卡位2號捕手的豊暐，新球季與張進德競爭3號捕手的席次。內野方面，一壘手基本上交給范國宸；二壘由林岳谷、林澤彬組成；三壘由年輕砲手王念好卡位，遞補人選辛元旭可兼守一壘；游擊人選則是張育成、葉子霆。外野方面，悍將本季啟用外野洋砲邦力多，若開季一軍出發，將鎮守悍將中外野，申皓瑋則是移防左外野，先發右外野若以官辦熱身賽的表現來看，孔念恩高機率搶下先發。板凳人選蔡佳諺可勝任外野3個位置，角落外野的遞補人選為張洺瑀、王正棠 。整體而言，悍將在開季並未受到太多的傷兵困擾，能以完整戰力迎接新賽季。今年是悍將成軍10週年，一軍總教練由日籍後藤光尊掌兵權，目標絕對是衝擊季後賽，從熱身賽來看，團隊僅用10場比賽就跑出22次盜壘，寫下聯盟新紀錄，「速度戰」將成為悍將的新球風。