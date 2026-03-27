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▲前富邦悍將重砲蔣智賢在2024年季末遭釋出後，選擇轉戰運動經紀公司擔任「打擊訓練技術總監」。（圖／富邦提供）

▲陳鴻文選擇將重心留在台灣深耕基層，目前在新北市蘆洲區成立「LBC火球啟動計畫」。(圖/記者簡名杉攝)

▲前職棒安打王「花花」張正偉在2023年正式引退後，徹底卸下球星光環。（圖／記者葉政勳攝 ）

球員姓名 離隊年份/前東家 目前動向/離隊原因簡述 蔣智賢 2024年/富邦悍將 擔任運動經紀公司打擊技術總監 陳鴻文 2024年/樂天桃猿 於LBC棒球俱樂部擔任教練 張正偉 2021年/富邦悍將 2現於三峽老街經營零食專賣店 黃勃睿 2026年/台鋼雄鷹 個人生涯規劃，申請任意引退 曾傳昇 2024年/味全龍 涉入非法賭場遭開除 邱丹 2024年/樂天桃猿 酒駕肇事遭開除 黃勇傳 2024年/統一獅 債務問題與違反紀律遭開除 陳凱倫 2021年/富邦悍將 涉嫌性侵未遂，遭聯盟永不錄用 楊家維 2021年/統一獅 酒駕肇事遭開除

2026年中職賽季即將在明天正式開打！當球迷們準備迎接新球季、關注各隊新陣容時，也不免讓人懷念起那些曾經在球場上叱吒風雲，如今卻已轉換跑道的熟悉面孔。近年不少球星無聲退出職棒舞台，，像是聯盟左打重砲蔣智賢、超級守護神陳鴻文與安打王張正偉都已經悄然轉換舞台，NOWNEWS也整理9名昔日職棒球員的最新動態或當初離開職棒的原因，並簡單回顧近5年幾位突然離開職棒舞台的球員近況。前富邦悍將重砲蔣智賢在2024年季末遭釋出後，選擇轉戰運動經紀公司擔任「打擊訓練技術總監」。除了將過去旅美最高層級到達3A及中職累積的經驗傳承給年輕選手，他也坦言離開球場後宛如發現新大陸，光是學習電腦文書的「複製貼上」就讓他直呼充滿挑戰。不過他並未完全忘情賽場，2025年7月他也代表業餘球隊出賽，長遠目標是放眼2027年關西世界壯年運動會。同樣在2024年季後遭樂天桃猿釋出的陳鴻文，面臨了生涯的十字路口。面對即將於2026年開打的中國棒球城市聯賽(CPB)頻頻招手，陳鴻文毫不猶豫地拒絕了這份邀約。他選擇將重心留在台灣深耕基層，目前在新北市蘆洲區成立「LBC火球啟動計畫」，親自規劃從體能、爆發力到實戰整合的投球課程，致力於為台灣培育下一代棒球好手。前職棒安打王「花花」張正偉在2023年正式引退後，徹底卸下球星光環。2024年7月，他與妻子在三峽老街開起了零食專賣店，從過去在球場上拚搏的球員，搖身一變成為親切招呼客人、熟練分裝糖果的老闆。他笑稱自己現在是「過氣的人」，但非常享受這種能把大量時間留給家人的踏實生活，球迷若到店裡光顧，他依舊來者不拒地親切合照與簽名。除了上述三位順利轉換跑道的名將，近5年也有幾位球員因不同原因黯然離開中職舞台：黃勃睿：2026年3月春訓熱身賽期間，突以生涯規劃為由自請任意引退。曾傳昇：2024年8月因涉入非法德州撲克賭場遭味全龍開除。邱丹：2024年6月因國道酒駕自撞，遭樂天桃猿開除。黃勇傳：2024年5月因嚴重個人財務問題及逾假未歸，遭統一獅開除。陳凱倫：2021年底以家庭因素任意引退，後經法院判決證實為對隊友妻子性侵未遂，遭聯盟永不錄用。楊家維：2021年10月因酒駕追撞車禍，遭統一獅開除。