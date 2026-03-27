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▲統一獅19歲新秀投手張宥謙，開季扛下第5號先發投手。（圖／記者陳柏翰攝,2026.3.22）

▲統一獅隊長陳傑憲，在經典賽因觸身球導致左手食指遠端指骨骨折，中職新球季將延後開季。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.5）

中華職棒37年賽季將於3月28日點燃戰火，「南霸天」統一7-ELEVEn獅本季喊出「鬥陣起行」，新球季對獅隊來說，受到不少挑戰，打線少了旅日的林安可、引退的胡金龍以及FA轉隊的林岱安，主力外野手陳傑憲、林佳緯又因傷延後開季，打線能力大打折扣；先發投手在上半季前段應該不成問題，但牛棚大將陳韻文手肘受傷歸隊時間未定，又大膽啟用鄭副豪、高偉強2名新秀，獅隊投手群的表現值得注意。投手部門，先發投手方面，獅隊本季續約布雷克（Brock Dykxhoorn）、獅帝芬（Jackson Stephens），另外補進新洋投喬登（Jordan Balazovic）、銳力獅（Denyi Reyes）。由於銳力獅趕不上開季，獅隊將以另外3位洋投為輪值，郭俊麟、張宥謙扛第4、5號先發，胡智爲視情況以6號先發或長中繼出賽。此外，透過林岱安FA案轉隊至獅隊的江少慶，預計4月中旬復出，若進度順利，有機會替獅隊吃下10場先發。後援投手方面，守護神陳韻文手肘受傷趕不上開季，代班終結者交給新秀鍾允華，而髙塩將樹隨時支援；中繼則是由劉予承、邱浩鈞、姚杰宏、辛俊昇、黃竣彥、李其峰 組成，未有一軍經驗的新秀鄭副豪、高偉強擠進一軍名單，成為獅隊牛棚新亮點。野手部門，獅隊休賽季損失林岱安這位資深捕手，新球季陳重羽勢必要扛起更多責任，獅隊也將給年輕捕手張翔、潘磊更多出賽機會。一壘防線預計由林培緯、林子豪共同分擔，二壘手人選林祖傑、許哲晏，三壘主戰潘傑楷，游擊區交給陳聖平、林泓弦。本季外野防區是獅隊最艱苦的守位，主砲林安可轉戰日職舞台，陳傑憲、林佳緯因傷延後開季，開季外野將由邱智呈、李丞齡、朱迦恩、蘇智傑以及田子杰爭奪3個席位。指定打擊方面，去年球季老將胡金龍引退，本季陳鏞基將接下胡金龍的棒子，成為球隊指定打擊、關鍵代打一員。去年獅隊在上半季封王，但最後止步季後賽，今年開季卻遇到傷兵困擾，上半季恐不樂觀，若能將戰績保持在B段班前段，待傷兵歸隊，下半季仍大有可為。⚾打擊評級B+：打線本季少了林安可、胡金龍，主力外野陳傑憲、林佳緯又因傷延後開季，整體打線火力下降。⚾投手評級B+：開季先發能排出6人輪值，但能否撐滿一整季是問號。牛棚大將陳韻文手肘受傷延後開季，鍾允華代班，未有一軍經驗的新秀鄭副豪、高偉強擠進一軍名單，是獅隊牛棚亮點。⚾守備評級A-：團隊去年僅發生68次失誤，與中信兄弟並列首位，不過從熱身賽觀察，出現不少守備瑕疵，若例行賽不能找不回去年的守備水準，將是一大隱憂。