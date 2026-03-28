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▲馬刺中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）以歷史性的衝擊與對球隊命運的徹底改變，成為以賽亞湯瑪斯心目中本季MVP的最有力競爭者之一，他帶領本賽季初被外界輕視的馬刺成為真正的冠軍爭奪者。（圖／美聯社／達志影像）

NBA傳奇、底特律活塞傳奇控衛以賽亞湯瑪斯（Isiah Thomas）近日在參與《Run It Back》節目時，直接將唐西奇（Luka Doncic）從本季MVP討論名單中除名，並明確表態現階段真正最有資格角逐MVP的只有文班亞馬（Victor Wembanyama）與布朗（Jaylen Brown）兩人。他質疑唐西奇對湖人的提升幅度不足以達到奪冠等級，更當面砲轟唐西奇不斷對裁判施壓吼叫的習慣，直指這是缺乏冠軍心態的表現，甚至語帶嘲諷地評論「你們這代人太愛抱怨了」，引爆外界廣泛討論。以賽亞湯瑪斯在節目中態度鮮明，直言MVP的核心標準在於「對球隊的提升是否達到冠軍爭奪等級」，他表示：「在我看來，現在真正能稱得上對球隊最有價值的，只有兩個人，那就是文班亞馬和賈倫布朗。」湯瑪斯指出，布朗（Jaylen Brown）在隊友塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣期間場均轟下30分、獨力扛起塞爾提克的進攻大旗，文班亞馬則以改變球隊命運的歷史性衝擊持續領軍馬刺，這兩支球隊在賽季初時均被外界輕視，如今卻都被視為真正的冠軍爭奪者。他認為，唐西奇的影響力距離這個等級還有明顯的差距。他承認唐西奇具備足以在任何一座球場投進50分還笑著挑釁的壓倒性個人才華：「只要你的隊伍有盧卡，你在季後賽就有機會贏球，因為他有本事在客場讓你和你的球迷措手不及。但他讓你到達的境界，頂多是『我們季後賽還不錯、超出預期』，我們可沒在談論湖人今年奪冠。」對於唐西奇不斷向裁判施壓、成功讓本季累積的第16次技術犯規遭到撤銷，湯瑪斯同樣毫不客氣地提出批評。他當面對同台嘉賓帕森斯（Chandler Parsons）直言：「你們這一代人也太愛抱怨了，你們抱怨得太多了。」湯瑪斯隨即搬出了一段令他至今難以釋懷的歷史來佐證自己的立場，1988年NBA總決賽第6場，那記被外界稱為「鬼吹哨」的爭議判決讓賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的進攻犯規被判給蘭比爾（Bill Laimbeer），直接讓他領軍的底特律「壞男孩」活塞與冠軍失之交臂，也讓那個時代的三連霸夢想就此碎裂。然而，以賽亞湯瑪斯強調，無論那記判決有多不公平，「壞男孩」時代的球員絕不會用不斷對裁判嚷嚷、打亂系列賽節奏的方式來抗議，他們選擇吞下去、繼續打球。湯瑪斯認為，唐西奇在這一點上與那個時代的冠軍心態存在著鮮明落差，而他這種「不斷對裁判吼叫」的習慣，只會讓他在最需要專注的關鍵時刻分心，也讓越來越多的NBA前輩對他能否在季後賽真正帶領球隊走到最後，抱持著根深蒂固的懷疑。