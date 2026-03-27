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▲中信兄弟明天迎接開幕戰，去年固定先發的外野手岳政華卻因傷趕不上開季，上午賽前練習時，捕手林吳晉瑋跑到外野加練接球，總教練平野惠一受訪時證實，本季開幕戰他就是外野奇兵。（圖／中信兄弟提供）

2026年中華職棒今（27）日統一公布6球團開季一軍28人名單，中信兄弟僅帶24人為6隊最少，洋投僅開幕戰先發羅戈一人入列，其餘洋投、本土王牌鄭浩均都不在名單中，這樣做的主因是不會提前透露先發輪值布局，包含統一獅、台鋼雄鷹都僅帶一位洋將，也是一樣道理。至於黃衫軍此份名單最大亮點，莫過於林吳晉瑋與余謙2位好手。開幕戰明天登場，中信兄弟開季名單僅列入24人，為6隊最少，洋投僅明戰確定先發的羅戈入隊，其餘德保拉、勝騎士、陶樂、黎克與委內瑞拉籍的新洋投馬奎爾，全部都不在名單中。但這是中職開季名單常規操作，統一獅、台鋼雄鷹也僅1人，前者為開幕戰先發獅蒂芬，後者由於開幕戰先發交給本土王牌黃子鵬，因此僅公布洋砲魔鷹、1位洋投都沒帶，味全龍、樂天桃猿則帶2位洋投，幾乎確定扛下前2戰先發，相比其他球隊仍藏牌，富邦悍將則一口氣滿編28人，以魔力藍、威戈神2投、搭配1位洋砲邦力多迎開季。中信兄弟24人名單囊括多數主力，但仍有2大亮點，首先是如同主帥平野惠一受訪所述，一次帶滿4位捕手，前2號高宇杰、陳統恩之外，還有林吳晉瑋與徐博瑋都從一軍開季。林吳晉瑋去年因觸身球手傷，僅在一軍出賽15場，由於打擊具備期待感，在教練安排下加練一壘與外野，爭取更多出賽機會，稍早受訪時他也坦言，對於新定位還在適應中。另一亮點則在於2020年首輪第一指名入隊的余謙。這位當年具備旅外身價的超級投手大物，轉眼間如今也將滿25歲，卻在中職一軍僅有9場出賽。余謙今年官辦熱身賽累積5場出賽拿到3次中繼成功，累積6局被打出10支安打、2次保送與5次三振、防禦率3，每局被上壘率2.00，其中球速有回升趨勢，並在冬盟與日前的台日交流賽都有穩定成績，在開季初需要更多中繼投手情況下，獲得青睞進入開季一軍名單。