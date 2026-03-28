密爾瓦基公鹿隊的靈魂人物「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來動向出現驚人進展。根據NBA資深分析師Kirk Goldsberry透露，奧蘭多魔術隊已正式加入這場搶人大戰，成為有意延攬這位兩屆MVP的「神祕球隊」，甚至可能不惜動用陣中兩大核心班切羅（Paolo Banchero）或華格納（Franz Wagner）作為籌碼。
專家爆料：魔術隊積極尋求交易
Goldsberry在知名球評西門斯（Bill Simmons）的Podcast節目中語出驚人地表示：「我聽說有一支神祕球隊。在我四處打聽誰可能孤注一擲爭取阿德托昆博時，知情人士告訴我，奧蘭多魔術隊其實非常積極地在尋求獲得他的服務。」
若要促成這樁震撼全聯盟的超級交易，魔術隊預計必須送出球隊未來的兩大支柱：2023年新人王班切羅，或是全能前鋒華格納，才能匹配這位頂級球星的價值。
公鹿賽季崩盤 管理層爆裂痕
這股交易熱潮源於公鹿隊在2025-26正規賽季遭遇的「噩夢」。由總教練瑞佛斯（Doc Rivers）率領的公鹿隊在近14場比賽中慘吞11敗，目前戰績已滑落至東區第11名，幾乎確定無緣季後賽。
更糟的是，現年31歲的阿德托昆博與管理層之間爆發了嚴重分歧。據悉，字母哥本人極度渴望從左膝過度伸展的傷勢中復出拯救球隊，但公鹿高層傾向讓他剩餘賽季提前報銷以進行保護。這種對於本季目標的落差，讓雙方關係陷入僵局。
公鹿隊有財務壓力 合約年限成關鍵
阿德托昆博目前正履行其天價合約，2026-27賽季的薪資高達5840萬美元。雖然他在今年10月1日將獲得續約資格，可簽下4年2.75億美元的超級延長合約，但公鹿球團已釋出信號：若阿德托昆博不願承諾續留，球團將不會承擔讓他進入合約最後一年後無償離隊的風險。
對於長期處於重建與中段班的魔術隊而言，若能引進阿德托昆博，將瞬間變身為爭冠熱門。然而，失去班切羅或華格納其中的任何一人，都意味著魔術隊必須賭上過去數年的重建成果。這場關於「字母哥」的搶人大戰，預計將在今年夏天引發自由市場的巨大動盪。
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Goldsberry在知名球評西門斯（Bill Simmons）的Podcast節目中語出驚人地表示：「我聽說有一支神祕球隊。在我四處打聽誰可能孤注一擲爭取阿德托昆博時，知情人士告訴我，奧蘭多魔術隊其實非常積極地在尋求獲得他的服務。」
若要促成這樁震撼全聯盟的超級交易，魔術隊預計必須送出球隊未來的兩大支柱：2023年新人王班切羅，或是全能前鋒華格納，才能匹配這位頂級球星的價值。
這股交易熱潮源於公鹿隊在2025-26正規賽季遭遇的「噩夢」。由總教練瑞佛斯（Doc Rivers）率領的公鹿隊在近14場比賽中慘吞11敗，目前戰績已滑落至東區第11名，幾乎確定無緣季後賽。
更糟的是，現年31歲的阿德托昆博與管理層之間爆發了嚴重分歧。據悉，字母哥本人極度渴望從左膝過度伸展的傷勢中復出拯救球隊，但公鹿高層傾向讓他剩餘賽季提前報銷以進行保護。這種對於本季目標的落差，讓雙方關係陷入僵局。
公鹿隊有財務壓力 合約年限成關鍵
阿德托昆博目前正履行其天價合約，2026-27賽季的薪資高達5840萬美元。雖然他在今年10月1日將獲得續約資格，可簽下4年2.75億美元的超級延長合約，但公鹿球團已釋出信號：若阿德托昆博不願承諾續留，球團將不會承擔讓他進入合約最後一年後無償離隊的風險。
對於長期處於重建與中段班的魔術隊而言，若能引進阿德托昆博，將瞬間變身為爭冠熱門。然而，失去班切羅或華格納其中的任何一人，都意味著魔術隊必須賭上過去數年的重建成果。這場關於「字母哥」的搶人大戰，預計將在今年夏天引發自由市場的巨大動盪。