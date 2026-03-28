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有「邪惡帝國」之稱的紐約洋基去年交易截止日曾秘密出手、試圖從匹茲堡海盜挖走王牌史金恩茲（Paul Skenes），甚至準備了多達4名頂級農場新秀作為籌碼，卻仍遭海盜直接冷臉拒絕。這則震驚棒球界的爆料，由《紐約郵報》權威記者希曼（Jon Heyman）獨家披露。儘管此次碰壁，洋基高層對未來仍抱有希望，主要原因之一是史金恩茲的女友、網球名人鄧恩（Livvy Dunne）正住在紐約。然而，史金恩茲合約綁至2030年，若持續維持好表現，未來新約年薪上看5000萬美元，這個數字幾乎可以確定超出海盜的財務能力極限。根據希曼的報導，洋基在去年交易截止日前主動接觸海盜，提出以多達4名頂級農場新秀換取史金恩茲的大膽方案，包含史萊特勒（Cam Schlittler）、隆巴德（George Lombard Jr.）、瓊斯（Spencer Jones）與拉格朗日（Carlos Lagrange）等均在討論之列，這批新秀若全數打包送出，已是洋基農場的重大代價。然而，海盜在聽到洋基的報價後，幾乎是毫不猶豫地直接關上了談判的大門，拒絕了這筆在外界看來相當誘人的交易方案，讓準備萬全的洋基碰了一鼻子灰。儘管此番碰壁，洋基組織內部人士對未來依然保有一線希望。希曼報導指出，由於史金恩茲的女友鄧恩長居紐約，洋基認為未來仍存在把人帶回大蘋果的可能性，因此並未放棄對這位王牌的追逐念頭。現實面上，史金恩茲目前與海盜的合約綁定至2030年，若他持續以目前的頂尖水準發光發熱，下一份合約的年薪極有可能上看5000萬美元。這個數字對財力有限的海盜而言幾乎是不可能的任務。回顧海盜史上最大合約，是2023年與外野手雷諾茲（Bryan Reynolds）簽下的8年1億675萬美元延長合約，而未來史金恩茲所需的薪資規模顯然將遠遠超出這個數字。值得一提的是，史金恩茲本週在2026球季開幕戰對上紐約大都會時，表現起伏吞下敗投，這位23歲的國聯賽揚獎得主自2024年大聯盟首秀以來，整體表現依然在聯盟中屬於頂尖等級。生涯至今他累積321.1局投球，防禦率2.10、WHIP 0.96，並送出高達387次三振，數據之亮眼令對手聞風喪膽，也讓任何一支球隊都對他垂涎三尺。