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▲中職官方社群製作本季6隊轉播懶人包圖，供球迷下載收藏。（圖／中職官方Facebook）

▲LINE TODAY日前發布聲明稿，確定從今年開始，不再提供免費的中職直播賽事。（圖／取自LINE TODAY）

▲DAZN今年與樂天桃猿、統一獅、味全龍與富邦悍將簽下轉播合約。（圖／DAZN提供）

中職歷經去年收視、進場人數創歷史新高，今年轉播也邁入百家爭鳴時代，有多達11個不同平台可以收看，且各球團隸屬轉播單位都不盡相同，中職官方昨日也在社群上製作一張「轉播懶人包圖」，不少球迷秒存並大喊：「終於不用再查哪裡看！」，若包含網路行動裝置、有線電視、MOD、廣播與文字轉播，全台今年總共有11個平台可以收看中華職棒，但除官方CPBLTV外，各球團與轉播單位簽署合約都不同，未來不管是使用不同裝置或是收看不同球隊，都得額外到該頻道觀看。有鑑於此，中職官方昨晚專門製作一張中職6隊的「轉播懶人包圖」讓球迷儲存，本季想看某支球隊，只要查看懶人包圖就說明得一清二楚。有球迷也發現，所有平台中竟然不見LINE TODAY身影，實際上，LINE TODAY自2017年起就跟中職合作，推出免費收看的服務，今年也正式畫下句點，未來球迷無法打開LINE收看當日精選的中職直播。LINE團隊聲明稿中也寫明，中職正式進入大轉播時代，有不少球迷開始討論哪種方案才是最優惠的組合，其中購買Hami Video收看統一獅、味全龍、台鋼雄鷹與富邦悍將，加上DAZN方案看樂天桃猿，最後中信兄弟的比賽，則購入緯來電視網的網路單隊方案，這樣一個月約花費331元，可以完整收看6隊，「雖然比CPBLTV一個月貴100元，但多出NBA、MLB跟NPB日職可以看。」