2026年中華職棒開幕戰今（28）日開打，由中信兄弟對戰樂天桃猿，於台北大巨蛋重演去年的台灣大賽對戰組合，《NOWnews》為您整理出中職開幕戰「轉播、先發陣容、賽程」一次看，讓您第一時間掌握最新戰況資訊。
⚾2026年中職上半季戰績表：
⚾2026年中職開幕戰賽程：
對戰組合：中信兄弟＠樂天桃猿
比賽地點：台北大巨蛋
比賽時間：17：05
先發投手：羅戈（中信兄弟，0-0 0,00）VS 威能帝（樂天桃猿，0-0 0,00）
⚾2026年中職開幕戰樂天桃猿啦啦隊女孩班表：
樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。
⚾2026年中職開幕戰活動：
賽前：女孩見面會、周自從& My Bro大樂隊（演唱年度主題曲《做伙》）
賽後：戴愛玲、動力火車
⚾2026年中職開幕戰轉播一覽：
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
⚾2026年中職開幕戰中信兄弟一軍名單：
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|0
|0-0-0
|-
|-
|2
|中信兄弟
|0
|0-0-0
|-
|-
|3
|統一獅
|0
|0-0-0
|-
|-
|4
|台鋼雄鷹
|0
|0-0-0
|-
|-
|5
|味全龍
|0
|0-0-0
|-
|-
|6
|富邦悍將
|0
|0-0-0
|-
|-
比賽地點：台北大巨蛋
比賽時間：17：05
先發投手：羅戈（中信兄弟，0-0 0,00）VS 威能帝（樂天桃猿，0-0 0,00）
樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。
賽前：女孩見面會、周自從& My Bro大樂隊（演唱年度主題曲《做伙》）
賽後：戴愛玲、動力火車
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
中信兄弟（24人、1洋投）
- 投手： 王凱程、江忠城、李振昌、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰、余謙、羅戈
- 捕手： 林吳晉瑋、高宇杰、陳統恩、徐博瑋
- 內野手： 王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
- 外野手： 宋晟睿、詹子賢、許庭綸、曾頌恩
樂天桃猿（28人、2洋投）
- 投手： 蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、艾菩樂、邱駿威、威能帝、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇
- 捕手： 宋嘉翔、林泓育、張閔勛
- 內野手： 林承飛、林子偉、歐 晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑
- 外野手： 成晉、林政華、何品室融、陳晨威