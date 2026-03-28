2026年中華職棒開幕戰今（28）日開打，由中信兄弟對戰樂天桃猿，於台北大巨蛋重演去年的台灣大賽對戰組合，《NOWnews》為您整理出中職開幕戰「轉播、先發陣容、賽程」一次看，讓您第一時間掌握最新戰況資訊。

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2026年中職上半季戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 0 0-0-0 - -
2 中信兄弟 0 0-0-0 - -
3 統一獅 0 0-0-0 - -
4 台鋼雄鷹 0 0-0-0 - -
5 味全龍 0 0-0-0 - -
6 富邦悍將 0 0-0-0 - -
2026年中職開幕戰賽程：

對戰組合：中信兄弟＠樂天桃猿
比賽地點：台北大巨蛋
比賽時間：17：05
先發投手：羅戈（中信兄弟，0-0 0,00）VS 威能帝（樂天桃猿，0-0 0,00）

▲中信兄弟開幕戰先發羅戈。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟開幕戰先發羅戈。（圖／中信兄弟提供）
▲樂天桃猿王牌投手威能帝將扛下開幕戰先發。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿王牌投手威能帝將扛下開幕戰先發。（圖／樂天桃猿提供）
2026年中職開幕戰樂天桃猿啦啦隊女孩班表：

樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。

▲樂天桃猿韓籍成員河智媛確定缺席2026年中職開幕戰。（圖／記者林柏年攝）
▲樂天桃猿韓籍成員河智媛確定缺席2026年中職開幕戰。（圖／記者林柏年攝）
2026年中職開幕戰活動：

賽前：女孩見面會、周自從& My Bro大樂隊（演唱年度主題曲《做伙》）

賽後：戴愛玲、動力火車

▲中職開幕戰將在3月28日點燃戰火，由樂天桃猿交手中信兄弟，賽後動力火車壓軸開唱。（圖／樂天桃猿提供）
▲中職開幕戰將在3月28日點燃戰火，由樂天桃猿交手中信兄弟，賽後動力火車壓軸開唱。（圖／樂天桃猿提供）
2026年中職開幕戰轉播一覽：

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideo緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

2026年中職開幕戰中信兄弟一軍名單：

中信兄弟（24人、1洋投）

  • 投手： 王凱程、江忠城、李振昌、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰、余謙、羅戈
     
  • 捕手： 林吳晉瑋、高宇杰、陳統恩、徐博瑋
     
  • 內野手： 王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
     
  • 外野手： 宋晟睿、詹子賢、許庭綸、曾頌恩
2026年中職開幕戰樂天桃猿一軍名單：

樂天桃猿（28人、2洋投）

  • 投手： 蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、艾菩樂、邱駿威、威能帝、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇
     
  • 捕手： 宋嘉翔、林泓育、張閔勛
     
  • 內野手： 林承飛、林子偉、歐 晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑
     
  • 外野手： 成晉、林政華、何品室融、陳晨威

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