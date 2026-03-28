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根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）與史萊特（Anthony Slater）的聯合報導，金州勇士隊超級球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的膝蓋傷勢恢復進度不如預期，將於下周重新接受評估。這意味著他將缺席接下來對陣華盛頓巫師與丹佛金塊的關鍵賽事。目前他已經缺席了23場比賽，加上之後兩戰，就意味著他將因為這是「跑者膝」的情況至少缺席25戰。柯瑞自1月30日對陣底特律活塞的比賽中受傷以來，已連續缺席23場比賽。原先校方與球團希望他能在本周參與分組對抗賽，但最新消息顯示柯瑞目前仍無法進行五對五實戰訓練。根據勇士隊規定，任何長期缺陣的球員在重返賽場前，必須先通過高強度的全隊對抗測試。勇士隊目前暫居西區第10位，幾乎確定進入附加賽。若維持此排名，他們必須在4月15日開始的附加賽中連贏兩場才能晉級季後賽首輪（預計4月19日開打）。雖然柯瑞本人尚未放棄在例行賽末段回歸的希望，但隨時間流逝，回歸窗口正迅速關閉。統計數據顯示，勇士隊本季在有無柯瑞的情況下表現判若兩隊，柯瑞出賽時戰績為23勝16負；缺陣時僅12勝22負。當他在場時，球隊每100回合能多得7.5分（優於全聯盟94%的球員）；球隊有效命中率（eFG%）從58.1%大幅下滑至53.1%。柯瑞本季場均貢獻27.2分。在吉米·巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶撕裂整季報銷後，陣中其餘球員場均得分均未超過16分。隨著例行賽僅剩9場，勇士隊能否在附加賽前迎回這位兩屆MVP，將直接決定球隊本賽季的最終命運。球團目前採取謹慎態度，預計下週的複檢結果將成為判斷柯瑞能否參與季後賽的關鍵指標。