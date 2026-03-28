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今（28）日紐約洋基持續在客場交手舊金山巨人，展開開幕系列戰的第二場的比賽。在這場投手戰中，洋基憑藉著法官賈吉（Aaron Judge）以及卡瓦耶洛（José Caballero）擊出的兩隻全壘打取得領先優勢，後段上場的牛棚投手群也接連繳出優異表現，讓洋基拿下客場二連勝。經典賽熄火飽受批評的美國隊長賈吉，回到春訓後仍狀態不佳，前天開幕戰更是4打數0安打、狂吞4K，遭到網友笑稱是「4Ｋ」高畫質。今天擔任先發第2棒右外野手的賈吉，前兩打席也是無功而返，吞下一次三振。六局上，首棒高德施密特（Paul Goldschmidt）率先敲出二壘安打，接著輪到賈吉上場，面對1壞球後選掉低角度滑球，主審判決好球後提出挑戰，改判成功，最終纏鬥到滿球數的情況下砲轟巨人賽揚左投雷伊（Robbie Ray），擊出左外野2分砲，本季首轟出爐。洋基火球少主施利特勒（Cameron Schlittler）在春訓期間身體些微不適，因此今天本季初登板僅投5.1局用68球退場，五局中僅被敲出1支安打，狂飆8次三振，沒有保送，四縫線速球均速來道98.5英哩、最快100.1英哩。