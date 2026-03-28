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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）衛冕冠軍洛杉磯道奇確定不會重演去年的白宮訪問行程。道奇陣中擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三大日本球星，原本按照美國主要職業運動冠軍球隊的慣例，應受邀前往白宮拜會美國總統，但相關人士透露，「目前沒有訪問的計畫，這次因為沒有夜間比賽，日程上怎樣都喬不攏。」去年川普（Donald Trump）在白宮與大谷翔平握手、笑稱「像電影明星一樣」的名場面，今年將無緣重現。去年道奇隊在奪冠後，曾於4月7日作客華盛頓首都交手華盛頓國民隊時，順道接受了總統川普的邀請前往白宮參訪。當時因為適逢晚場賽事，球隊得以在上午11點輕鬆出席白宮的慶祝典禮。不過今年情況卻大不相同。道奇隊雖然預計將於4月3日至5日再度造訪華盛頓與國民隊展開3連戰，但相關人士無奈透露：「目前球隊並沒有安排白宮的訪問行程。這次作客華盛頓的系列賽完全沒有安排晚場比賽，導致球隊在日程上根本擠不出時間來進行表敬訪問。」該名知情人士更進一步補充表示，雖然球團仍會試著在例行賽期間尋找合適的空檔，但考量到球隊前往美國東岸遠征的次數相當有限，要順利成行的難度恐怕非常高。這項消息一出，也讓許多期待看到大谷翔平再次與川普同框的球迷感到相當惋惜。回顧去年的白宮表敬訪問，川普在典禮致詞時對大谷翔平的優異表現讚不絕口。當時川普不僅熱情地與大谷握手，更看著他端正帥氣的臉龐開玩笑地說道：「你看起來簡直就像個電影明星一樣！未來絕對是無可限量啊！」除了大谷翔平之外，當時川普也與首度參與白宮盛會的山本由伸握手致意，並大力稱讚他是一位「多麼不可思議的偉大運動員」。