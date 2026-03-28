被譽為「華人神探」的國際知名法醫鑑識專家李昌鈺博士，於昨（27）日在美國內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。李昌鈺一生參與調查全球超過8000起重大案件，其中最震驚世人、也最具爭議的，莫過於1994年美國的「辛普森案」。在這場被稱為「世紀審判」的案件中，李昌鈺以辯方專家證人身分出庭，憑藉敏銳觀察與科學證據，成功推翻檢方四大關鍵證物，最終讓前美式足球聯盟（NFL）球星O.J.辛普森（O. J. Simpson）獲判無罪。以下帶您回顧這起世紀大案的原委與爭議。
世紀大案原委 震驚全美的血腥暗夜
1994年6月12日晚間10點左右，洛杉磯南邦迪大街傳出狗吠聲，鄰居隨後在院子裡發現兩具血跡斑斑的遺體。死者分別是O.J.辛普森的前妻妮可布朗辛普森，以及她的男性友人羅恩高曼。妮可的頸部幾乎被割斷，羅恩則身中數十刀，現場慘不忍睹。
案發後所有線索皆指向O.J.辛普森。他在接受警方訊問後，竟與律師朋友駕車逃亡，引發全美高度關注，洛杉磯警方甚至出動7架直升機全程直播這場「世紀追捕」。媒體狂熱與社會的未審先判，讓此案從一開始就充滿爭議，辯方更處於極度不利的劣勢。
檢方鐵證如山？四大關鍵證物浮現
當時檢方掌握了四項對O.J.辛普森極為不利的證據：
📍血跡與腳印： 案發現場與O.J.辛普森住處皆發現他的血跡，且現場遺留的腳印與他吻合。
📍血手套： 警方在兇案現場找到一隻沾血的黑色皮手套，隨後又在O.J.辛普森住處找到另一隻湊成一對。
📍兇器刀具： 警方在O.J.辛普森家中找到一把他購買過的刀，長度與死者傷口吻合。
📍血襪： 在O.J.辛普森房間內發現一雙沾有血跡的襪子。
神探出手 李昌鈺如何抽絲剝繭逆轉戰局？
面對看似毫無破綻的指控，當時擔任康乃狄克州首席刑事專家的李昌鈺，以獨立顧問身分加入辯方團隊。他堅持「讓證據說話」，對檢方的蒐證過程提出致命的科學質疑，成功推翻上述證據。
📍血襪疑雲（不合理血跡型態）： 李昌鈺與血跡型態專家赫伯特麥克唐納指出，襪子上的血跡是直接浸透兩側，這表示血跡滴落時襪子是「平放的」，而非有人「穿著它」時沾染上。
📍現場蒐證瑕疵（證物遭汙染）： 李昌鈺點出警方鑑識過程的重大缺失。警方不僅交由缺乏經驗的菜鳥技術員收集大部分證據，甚至將關鍵血液樣本留在炎熱高溫的貨車中。證據來源無法得到合理解釋與追蹤，瞬間失去了法庭上的證據價值。
📍消失的血液（警方造假嫌疑）： 案發隔日，警探菲利普凡納特對O.J.辛普森抽血取樣以供鑑定。但他未依規定冷藏，反而將裝有血液的試管放在自己口袋裡。更可疑的是，原本抽取的血液量，實際用於鑑定時卻少了幾毫升且不知去向，這讓辯方成功影射警方有「栽贓血液」的重大嫌疑。
📍手套與凶器不符： 檢方認定為凶器的刀具上並未驗出任何血液反應，無法證明是殺人工具；而在法庭上，O.J.辛普森當眾試戴那雙關鍵皮手套，結果尺寸明顯太小根本戴不進去，成為推翻檢方指控的最有力一擊。
科學精神留存後世
在這場充滿名人光環與媒體操作的案件中，李昌鈺並非直接證明O.J.辛普森沒有殺人，而是透過嚴謹的法醫科學，證明警方在採證、保管證據的過程中存在重大瑕疵，產生了法律上的「合理懷疑」，最終致使陪審團裁定無罪。
李昌鈺一生出版超過40本著作、獲頒30項榮譽學位，對全球現代鑑識體系貢獻卓越。他生前表明不舉辦公開追思儀式，選擇低調告別，但他冷靜的邏輯與對科學的堅持，已成為後人與司法界永遠的典範。
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1994年6月12日晚間10點左右，洛杉磯南邦迪大街傳出狗吠聲，鄰居隨後在院子裡發現兩具血跡斑斑的遺體。死者分別是O.J.辛普森的前妻妮可布朗辛普森，以及她的男性友人羅恩高曼。妮可的頸部幾乎被割斷，羅恩則身中數十刀，現場慘不忍睹。
案發後所有線索皆指向O.J.辛普森。他在接受警方訊問後，竟與律師朋友駕車逃亡，引發全美高度關注，洛杉磯警方甚至出動7架直升機全程直播這場「世紀追捕」。媒體狂熱與社會的未審先判，讓此案從一開始就充滿爭議，辯方更處於極度不利的劣勢。
當時檢方掌握了四項對O.J.辛普森極為不利的證據：
📍血跡與腳印： 案發現場與O.J.辛普森住處皆發現他的血跡，且現場遺留的腳印與他吻合。
📍血手套： 警方在兇案現場找到一隻沾血的黑色皮手套，隨後又在O.J.辛普森住處找到另一隻湊成一對。
📍兇器刀具： 警方在O.J.辛普森家中找到一把他購買過的刀，長度與死者傷口吻合。
📍血襪： 在O.J.辛普森房間內發現一雙沾有血跡的襪子。
面對看似毫無破綻的指控，當時擔任康乃狄克州首席刑事專家的李昌鈺，以獨立顧問身分加入辯方團隊。他堅持「讓證據說話」，對檢方的蒐證過程提出致命的科學質疑，成功推翻上述證據。
📍血襪疑雲（不合理血跡型態）： 李昌鈺與血跡型態專家赫伯特麥克唐納指出，襪子上的血跡是直接浸透兩側，這表示血跡滴落時襪子是「平放的」，而非有人「穿著它」時沾染上。
📍現場蒐證瑕疵（證物遭汙染）： 李昌鈺點出警方鑑識過程的重大缺失。警方不僅交由缺乏經驗的菜鳥技術員收集大部分證據，甚至將關鍵血液樣本留在炎熱高溫的貨車中。證據來源無法得到合理解釋與追蹤，瞬間失去了法庭上的證據價值。
📍消失的血液（警方造假嫌疑）： 案發隔日，警探菲利普凡納特對O.J.辛普森抽血取樣以供鑑定。但他未依規定冷藏，反而將裝有血液的試管放在自己口袋裡。更可疑的是，原本抽取的血液量，實際用於鑑定時卻少了幾毫升且不知去向，這讓辯方成功影射警方有「栽贓血液」的重大嫌疑。
📍手套與凶器不符： 檢方認定為凶器的刀具上並未驗出任何血液反應，無法證明是殺人工具；而在法庭上，O.J.辛普森當眾試戴那雙關鍵皮手套，結果尺寸明顯太小根本戴不進去，成為推翻檢方指控的最有力一擊。
在這場充滿名人光環與媒體操作的案件中，李昌鈺並非直接證明O.J.辛普森沒有殺人，而是透過嚴謹的法醫科學，證明警方在採證、保管證據的過程中存在重大瑕疵，產生了法律上的「合理懷疑」，最終致使陪審團裁定無罪。
李昌鈺一生出版超過40本著作、獲頒30項榮譽學位，對全球現代鑑識體系貢獻卓越。他生前表明不舉辦公開追思儀式，選擇低調告別，但他冷靜的邏輯與對科學的堅持，已成為後人與司法界永遠的典範。