根據最新消息指出，克里夫蘭騎士預計將在今年休賽季成功留住明星後衛詹姆斯·哈登（James Harden）。消息人士透露，哈登預計將拒絕執行下賽季的球員選項，並與騎士重新簽訂一份兩年7500萬美元（約合新台幣24億元）的合約。更震撼的是，陣中球星已開始籌劃在休賽季招募「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）重返家鄉。
哈登將放棄4230萬美元球員選項 與騎士續約
NBA記者Ashish Mathur報導指出，哈登預計將跳出下賽季價值4230萬美元（約合新台幣13.5億元）的球員選項。消息來源向《Cavaliersnation》透露，騎士與哈登有望達成一份兩年7500萬美元的新合約，其中包含2027-28賽季的球員選項。這意味著騎士將以近乎4000萬美元的年薪留下這位資深控衛，而外界預期其他球隊的報價將不會高於騎士。
無縫接軌 哈登完美融入騎士體系
自2月4日透過重磅交易從洛杉磯快艇來到克里夫蘭後，哈登完美填補了達里厄斯加蘭的空缺。在披上騎士戰袍的19場比賽中，哈登場均繳出21.0分、5.4籃板與7.7助攻，投籃命中率高達48.2%，三分球命中率45.2%，罰球命中率82.9%。
在他的穿針引線下，長人艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）的進攻效能大幅提升，艾倫更打出了職業生涯的最佳表現。哈登出賽期間，騎士取得了14勝5負的亮眼戰績。他與當家球星多諾萬米契爾也培養出極佳的默契，兩人皆渴望在本賽季攜手衝擊生涯首冠。此舉同時也有助於說服合約僅剩一年的米契爾長期留隊。
聯手招募詹姆斯鳳還巢
除了拚搶本季總冠軍，消息人士進一步爆料，無論本季騎士最終成績如何，哈登與米契爾都計畫在今年夏天招募隊史最偉大球星勒布朗詹姆斯回歸。而要做到這一點，三人中勢必有人得需要在薪資上做出退讓。
詹姆斯將在今年休賽季成為完全自由球員，這也是他自2018年後首次進入自由市場。若他不選擇退役，高機率會在洛杉磯湖人與騎士之間做選擇。然而，考量到騎士必須支付哈登以及其他全明星球員的高額薪資，詹姆斯若想「回家」打球，勢必得接受大幅度的降薪，甚至可能必須接受老將底薪。因此，騎士在2026年季後賽能走多遠（自2018年以來騎士從未突破季後賽第二輪），將成為吸引詹姆斯願意降薪回歸的最大關鍵。
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NBA記者Ashish Mathur報導指出，哈登預計將跳出下賽季價值4230萬美元（約合新台幣13.5億元）的球員選項。消息來源向《Cavaliersnation》透露，騎士與哈登有望達成一份兩年7500萬美元的新合約，其中包含2027-28賽季的球員選項。這意味著騎士將以近乎4000萬美元的年薪留下這位資深控衛，而外界預期其他球隊的報價將不會高於騎士。
自2月4日透過重磅交易從洛杉磯快艇來到克里夫蘭後，哈登完美填補了達里厄斯加蘭的空缺。在披上騎士戰袍的19場比賽中，哈登場均繳出21.0分、5.4籃板與7.7助攻，投籃命中率高達48.2%，三分球命中率45.2%，罰球命中率82.9%。
在他的穿針引線下，長人艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）的進攻效能大幅提升，艾倫更打出了職業生涯的最佳表現。哈登出賽期間，騎士取得了14勝5負的亮眼戰績。他與當家球星多諾萬米契爾也培養出極佳的默契，兩人皆渴望在本賽季攜手衝擊生涯首冠。此舉同時也有助於說服合約僅剩一年的米契爾長期留隊。
聯手招募詹姆斯鳳還巢
除了拚搶本季總冠軍，消息人士進一步爆料，無論本季騎士最終成績如何，哈登與米契爾都計畫在今年夏天招募隊史最偉大球星勒布朗詹姆斯回歸。而要做到這一點，三人中勢必有人得需要在薪資上做出退讓。
詹姆斯將在今年休賽季成為完全自由球員，這也是他自2018年後首次進入自由市場。若他不選擇退役，高機率會在洛杉磯湖人與騎士之間做選擇。然而，考量到騎士必須支付哈登以及其他全明星球員的高額薪資，詹姆斯若想「回家」打球，勢必得接受大幅度的降薪，甚至可能必須接受老將底薪。因此，騎士在2026年季後賽能走多遠（自2018年以來騎士從未突破季後賽第二輪），將成為吸引詹姆斯願意降薪回歸的最大關鍵。