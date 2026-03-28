我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊重砲手「法官」賈吉(Aaron Judge)揮別開幕戰的低迷狀態，在今(28)日面對舊金山巨人隊的比賽中，敲出2026年大聯盟賽季的個人首轟，這發全壘打不僅帶領洋基以3：0完封對手，他更與隊友怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)締造了生涯第60度「同場開轟」的超狂紀錄，在歷史雙人組排行榜中高居第6名，持續朝著上古神獸的偉大紀錄邁進。身為3屆美國聯盟MVP的賈吉，在週三洋基以7：0大勝巨人的開幕戰中，表現其實並不理想，單場5個打數沒有安打，還慘吞4次三振。不過他很快就調整好狀態，在今日的比賽中，於第6局面對巨人先發投手瑞伊(Robbie Ray)直接扛出一發帶有2分打點的全壘打。就在2個打席之後，巨人換上後援投手布托(Jose Butto)，沒想到立刻又遭到洋基另一位怪力男史坦頓的毒手。史坦頓同樣敲出了本季個人首轟，幫助洋基取得3：0的領先優勢，並將這份勝果穩穩守到比賽結束，開季至今維持不敗金身。根據大聯盟官網記者藍斯(Sarah Langs)的統計，這場比賽是賈吉與史坦頓生涯第60度在同一場比賽中開轟，名列大聯盟歷史雙人組第6高的傲人成績。如果在今年賽季結束前，賈吉與史坦頓能持續發威，他們極有機會追平甚至超越並列歷史第3名的68次紀錄(由麥考維與梅斯，以及史奈德與霍吉斯兩組傳奇所共同保持)。而在他們前方的，則是洋基隊史最傳奇的「貝比魯斯與賈里格」雙人組，他們曾締造過75次同場開轟的神話。除了怪力男雙煞發威，洋基的投手群更是表現得無懈可擊。巨人先發投手瑞伊此役主投5.1局被敲5支安打失2分，飆出4次三振且沒有保送，表現其實相當出色，但他完全被洋基先發大物施利特勒(Cam Schlittler)給比了下去。施利特勒主投5.1局狂飆8次三振，僅被敲出零星的1支安打，完美封鎖對手打線。總計開季前兩場比賽，洋基兩大先發施利特勒與弗里德(Max Fried)合計主投11.2局無失分，只被敲出3支安打並狂飆12K。而洋基動用的6名牛棚投手至今也一分未失，其中包含去年才從巨人被交易到洋基的終結者多瓦爾(Camilo Doval)，他連續兩場比賽都登板封鎖了前東家，讓巨人在開季前兩戰1分未得，總共僅擠出可憐的4支安打，苦吞難堪的連敗。