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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在去年賽季結束後正式宣布引退。今（28）日他首度以美國轉播單位NBC體育（NBC Sports）球評的身分，連續兩天現身道奇球場。在接受媒體訪問時，這位生涯為道奇隊貢獻223勝的傳奇名將，大方分享了自己退休後的生活點滴，並明確表態未來並沒有擔任教練的打算。談到卸下球員身分後最享受的事情，現年38歲的克蕭笑著表示，退休帶來了無與倫比的自由。他坦言現在如果不想訓練就可以不用訓練，即使手臂感到痠痛也無所謂了。這份自由讓他能將更多時間投入在其他事物上，尤其是能夠好好陪伴家人，享受這段無價的溫馨時光。雖然他強調這並不會抹滅過去在棒球場上奮戰的特殊意義，但現在能待在家裡確實是非常棒的體驗。當被問及是否會想念棒球時，克蕭給出了相當坦率的答案。他直言自己完全不想念比賽本身，但他非常想念那些曾經朝夕相處的隊友們。克蕭表示自己現在依然很喜歡看比賽，且心裡已經完全接受了無法再上場投球的事實，心情調適得非常好。不過他也感性地透露，當再次回到這座熟悉的球場與環境時，難免會想起自己失去的選手時光，心裡確實會湧上一股淡淡的寂寞感。至於外界高度關注他未來是否會重返球場擔任指導教練，克蕭則給出了明確的否定答案。他強調自己完全沒有成為教練的打算，未來將會繼續扮演一個純粹的觀賞者角色，至於更長遠的計畫目前還沒有定論。值得一提的是，將18年職業生涯全數奉獻給道奇的克蕭，在昨日的開幕戰轉播中，對於日本強投山本由伸的表現給予了極高評價，甚至用「藝術品」來形容山本的投球機制，展現對後輩的高度讚賞與期待。