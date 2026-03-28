中信兄弟球團在3月27日開幕戰公布最新一波調薪結果，整體呈現賞罰分明的態勢。表現優異的選手獲得加薪肯定，但幾位過去立下汗馬功勞的資深老將則面臨現實的扣薪。本次調薪中最受矚目的，莫過於張志豪與鄭凱文這2位核心老將遭到大幅降薪。野手張志豪月薪由62萬重砍至45萬；而投手鄭凱文則從63萬調降至55萬，張志豪打擊率跌破2成，鄭凱文則是防禦率飆破7成，因此受到降薪處罰。此外，余謙與蘇緯達也分別微幅調降至13萬與15萬。
曾經的外野重砲 張志豪面臨衰退危機
現年38歲的張志豪，過去是中信兄弟外野防區的絕對主力，以極具爆發力的打擊與精湛的守備判斷聞名。他不僅曾締造中職史上最多的三壘安打紀錄，更具備多次單季20轟的長打實力。
然而，上一季他僅出賽32場，104個打數中僅敲出19支安打與1發全壘打，貢獻19分打點。打擊率下探至1成83，上壘率僅剩2成77，各項數據的全面退化，成為球團大砍17萬月薪的主因。
張志豪生涯共幫助球隊兩奪冠軍。他首次奪冠是在2010年效力「兄弟象」時期。儘管中信兄弟在2021年與2022年締造二連霸，但當時張志豪因為左手肘韌帶置換手術與傷勢影響無緣參與，這也是他一直以來的遺憾。直到2024年，他不僅成功重返台灣大賽名單，更幫助球隊拿下總冠軍，順利奪得他個人參與的第2枚冠軍戒指。
昔日王牌壓制力下滑 鄭凱文慘遭狙擊
同樣面臨薪資大斬的還有37歲的資深投手鄭凱文。曾效力於日本職棒阪神虎隊的他，返台後一直是中信兄弟倚重的本土先發王牌，以精準控球與極具引誘性的變化球見長，為球隊調度上的一枚活棋。
但是鄭凱文上一季出賽22場（包含16場後援與6場先發），主投53.2局雖拿下3勝3敗，但防禦率卻飆升至高達「7.04」。更致命的是，他在有限的局數內被狂敲79支安打，甚至挨了8發全壘打，每局被上壘率高達1.60。壓制力的明顯下滑與過高的被上壘率，讓他本季薪資受到重挫。
鄭凱文過去共有5年的日本職棒一軍資歷，曾效力於阪神虎隊（2009年至2012年）與橫濱DeNA海灣之星隊（2013年）。生涯出賽過37場，防禦率5.16。
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現年38歲的張志豪，過去是中信兄弟外野防區的絕對主力，以極具爆發力的打擊與精湛的守備判斷聞名。他不僅曾締造中職史上最多的三壘安打紀錄，更具備多次單季20轟的長打實力。
然而，上一季他僅出賽32場，104個打數中僅敲出19支安打與1發全壘打，貢獻19分打點。打擊率下探至1成83，上壘率僅剩2成77，各項數據的全面退化，成為球團大砍17萬月薪的主因。
張志豪生涯共幫助球隊兩奪冠軍。他首次奪冠是在2010年效力「兄弟象」時期。儘管中信兄弟在2021年與2022年締造二連霸，但當時張志豪因為左手肘韌帶置換手術與傷勢影響無緣參與，這也是他一直以來的遺憾。直到2024年，他不僅成功重返台灣大賽名單，更幫助球隊拿下總冠軍，順利奪得他個人參與的第2枚冠軍戒指。
同樣面臨薪資大斬的還有37歲的資深投手鄭凱文。曾效力於日本職棒阪神虎隊的他，返台後一直是中信兄弟倚重的本土先發王牌，以精準控球與極具引誘性的變化球見長，為球隊調度上的一枚活棋。
但是鄭凱文上一季出賽22場（包含16場後援與6場先發），主投53.2局雖拿下3勝3敗，但防禦率卻飆升至高達「7.04」。更致命的是，他在有限的局數內被狂敲79支安打，甚至挨了8發全壘打，每局被上壘率高達1.60。壓制力的明顯下滑與過高的被上壘率，讓他本季薪資受到重挫。
鄭凱文過去共有5年的日本職棒一軍資歷，曾效力於阪神虎隊（2009年至2012年）與橫濱DeNA海灣之星隊（2013年）。生涯出賽過37場，防禦率5.16。