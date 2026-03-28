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▲林威助回憶起過去擔任中信兄弟總教練的時光，苦笑表示只要球隊吞下3連敗就會面臨被球迷喊下台的巨大壓力。（圖／記者葉政勳攝）

富邦悍將執行副領隊林威助近期接受日本媒體《Full-Count》專訪，回憶起過去擔任中信兄弟一軍總教練的執教歲月，坦言當時背負的人氣球隊壓力遠超乎想像。林威助透露自己甚至曾因壓力過大導致身體出現狀況，並苦笑表示只要球隊吞下3連敗就會被球迷喊下台。如今轉戰富邦悍將掌管棒球事務，他堅定表示今年的富邦絕對不一樣，並向球迷喊話「當然可以期待」。曾於2003年至2013年效力日本職棒阪神虎的林威助，返台後加入中信兄弟延續球員生涯，引退後一路從二軍總教練升任至一軍主帥，並成功率隊奪下總冠軍。然而在2023年季中，兄弟球團以未來發展考量為由，無預警將其調任為海外發展顧問，兵符改由彭政閔接掌。回顧這段掌軍人氣球隊的時光，林威助向日媒坦言壓力極大，戰績稍有起伏就會面臨排山倒海的批評。他苦笑指出，只要遭遇3連敗就會被喊下台，若是沒有具備穩定的心理素質，在這個位置上根本撐不下去。身為總教練，勝負的壓力總是在腦中揮之不去，林威助透露在連敗期間尤其難熬，直到球隊順利贏球前，自己根本完全睡不著覺。即使是在連勝期間，他也絲毫不敢鬆懈，滿腦子都在與教練團討論如何讓球隊變得更好。這種長期緊繃的狀態也讓他的身體付出代價，林威助表示，球季中因為賽程持續進行還能勉強撐住，但每當一到休賽季稍微放鬆下來時，就會明顯感覺到身體狀況不太對勁。揮別過去的執教壓力，林威助在2024年10月正式加入富邦悍將出任副領隊兼任農場主管，隨後更在去年11月獲得拔擢升任執行副領隊，全面掌管球隊整體的棒球事務。今年富邦悍將教練團全面吹起東洋風，球團更喊出「不一樣了」的年度口號，期盼能一掃長年戰績墊底的陰霾，為球隊注入全新氣象。面對外界關注富邦悍將本季是否能迎來實質蛻變，林威助展現出強烈的企圖心。他強調球隊目前的任務是要讓全體上下都擁有一個共同的奮鬥目標，這絕對不能只是淪為表面口號，雖然執行起來相當不容易，但必須貫徹到底。當被問及今年球迷是否真的可以期待富邦悍將展現出不一樣的面貌時，林威助展現出絕佳的自信，迅速且堅定地回應：「當然可以期待！」