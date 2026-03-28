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▲江坤宇憑藉超乎想像的守備實力與超齡的比賽解讀能力，成為聯盟首位簽下10年保障合約的球員。（圖／中信兄弟提供）

▲岳東華在世界12強賽是我國冠軍班底，去年他為兄弟出賽111場，打擊率2成39，敲出85安、有1發全壘打，以及37分打點。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟球團正式公布2026年球季球員調薪結果，除了整體薪資調幅達8.5%展現「奪還」霸業的決心外，最受矚目的焦點莫過於球團與當家二壘手岳東華達成5年保障合約外加1年有條件生效之選擇權，最高總價值達6300萬元的鉅約共識，其月薪也從48萬一舉叩關60萬大關，他和江坤宇合約加起來價值超過2.1億元。確立了2人在內野的「基石」地位，更象徵中信兄弟徹底貫徹了領隊劉志威所強調的「中線至上」建隊哲學。回顧去年初，中信兄弟才剛與當家游擊手江坤宇簽下10年總價值破1.4億元的歷史級大約。當時劉志威受訪時便明確點出：「我們球隊的核心一直是中線至上，這是很重要的一點。」在傳統中職市場中，超級大約往往落在重砲手或頂級先發投手身上，如朱育賢、陳子豪等人皆是著名的「4千萬級」合約擁有者；但中信兄弟卻選擇將頂薪資源大幅挹注在守備價值極高的二遊防區。江坤宇和岳東華兩人的合約加起來總共是2億1088萬元。其中江坤宇的10年合約總價值約為1.4億元，岳東華的5加1年合約最高總價值則是6300萬元，這條超過2億的「黃金二游」被寄予厚望，成為兄弟要奪回中職總冠軍的關鍵核心。江坤宇憑藉超乎想像的守備實力與超齡的比賽解讀能力，成為聯盟首位簽下10年保障合約的球員，而如今岳東華的重磅續約，正是此一建隊哲學的完美延伸。作為2017年第一指名加入黃衫軍的岳東華，近年來憑藉極其穩定的攻守表現，早已成為球隊內野不可或缺的核心。他與江坤宇組成的黃金二遊，不僅在守備端帶給投手極大的安定感，更屢屢在關鍵時刻展現絕佳的戰術執行力。江坤宇去年與中信兄弟簽下10年總價值1億4788萬元合約，其包含1千萬的激勵獎金，刷新中職史上最大合約紀錄。他才25歲但已經成為國家隊穩定的內野支柱，去年簽下大約後，他也維持穩定表現，整季出賽112場，打擊率2成72，敲出104支安打，有1發全壘打和44分打點。劉志威當時更是直接把江坤宇點名為球隊「核心」，給予他相當高的地位，「每一支球隊的核心不一樣，那對兄弟有了解的大家應該知道，我們球隊的核心一直是中線至上，這是很重要的一點。而坤宇自從我們選進來之後，他在中線的守備就一直超乎想像，所以在這個基礎下，他展現出來對球賽的理解能力、苦練的動作，加上他是國家隊的游擊手，希望這份合約能展現了他在場上的價值。」岳東華在世界12強賽是我國冠軍班底，去年他為兄弟出賽111場，打擊率2成39，敲出85安、有1發全壘打，以及37分打點。他和江坤宇是相當默契的內野搭檔，兩人在兄弟隊和國家隊皆有搭檔過，留下他無疑是讓「黃衫軍」未來幾年的內野班底陣容大致穩固了。隨著江坤宇與岳東華雙雙獲得球團以破格的複數年大約綁定，中信兄弟正式宣告鎖定未來多年的二遊防線。這不僅保障了球隊防守中樞的長期安定感，更大幅提升了守備型中線球員在現今中職市場的薪資指標意義。在球隊今年高喊「奪還」總冠軍的當下，這條價值近2億元的黃金中線，無疑將是中信兄弟重返榮耀的最強後盾。