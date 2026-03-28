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洛杉磯道奇隊陣中日本「令和怪物」佐佐木朗希預計將在台灣時間30日面對克里夫蘭守護者隊，迎來本季首場先發登板。不過他在春訓熱身賽的表現卻是荒腔走板，主投8.2局狂失15分，防禦率高達15.58，更狂送15次四死球保送。究竟這位備受期待的年輕強投為何會陷入如此嚴重的迷航？美國媒體與教練團點出了導致他控球狂亂的3大關鍵原因，總教練羅伯斯（Dave Roberts）更是語重心長地下了最後通牒：「球季開打後，結果就是一切。」首要原因直指球團要求他開發的新球種。由於佐佐木朗希上季僅靠直球與指叉球兩大武器，在面對打者第2或第3輪時容易遭到識破，因此本季他嘗試練投介於卡特球與滑球之間的新球路，但目前顯然尚未適應。回顧去年，他也曾因為練投滑球導致投球機制跑掉，甚至引發肩部痠痛。這次的新武器極有可能再次破壞了他的投球平衡，甚至有觀察指出他在投卡特系球種時，手臂揮臂動作明顯變慢。儘管佐佐木朗希本人嚴正否認投球機制與新球種有關，但實戰數據卻難以掩飾這項隱憂。第二個問題則出在心理層面上。佐佐木朗希向來堅信棒球是建立在技術上的運動，極度仰賴技術層面的調整。但是當技術遲遲無法到位時，這種固執反而可能加劇他的心理焦慮與不安。針對這點，總教練羅伯斯直接點出了子弟兵的盲點：「他可能想得太多了，導致原本身為運動員該有的自然流暢動作遭到破壞。這不僅讓他自己感到挫折，我們教練團也同樣感到沮喪，他必須盡快讓自己好起來。」最後一個讓外界最擔憂的因素，則是潛在的身體狀況。美國媒體《加州郵報》知名記者赫南德茲（Dylan Hernandez）毫不諱言地提出質疑：「他的身體素質是否其實存在著某種隱患？」事實上，佐佐木朗希在春訓期間確實出現了球速下滑的初步警訊。在帶著種種不安與質疑的聲浪中，佐佐木朗希即將踏上道奇球場的投手丘。面對即將到來的大聯盟震撼教育，羅伯斯直言只要進入例行賽，結果就是一切。這位日本天才強投能否順利跨越大聯盟的高牆，他的真正價值也將面臨最嚴峻的考驗。