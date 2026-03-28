強調球隊不應在球員身體健康的情況下無理由「停機」。

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這種傷勢的康復期通常長達3個月，

勇士總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）先前曾表示，希望能給柯瑞一段「跑道」（Runway），意即在季後賽前透過幾場例行賽找回節奏。潘迪亞對此做法表示支持，認為這就像馬拉松訓練，不能在缺乏高強度模擬的情況下直接投入高壓賽事，否則受傷風險將大幅增加。

穆迪的康復期將相當漫長，預計要到下賽季季中才能回歸，這對勇士的側翼深度無疑是沉重打擊。