金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）復出進度出現延宕，他因為「跑者膝」問題已經缺陣23場比賽，由於勇士本季爭冠希望不大，因此也有聲音要求讓他「停機」、提前結束本賽季，展望來年。針對此議題，骨科醫學專家潘迪亞（Nirav Pandya）提出了專業見解，強調球隊不應在球員身體健康的情況下無理由「停機」。
柯瑞傷情更新 復出時程仍在正常範圍
根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，柯瑞目前的康復訓練進度有所推遲，勇士隊將於下周對其傷勢進行重新評估。柯瑞因膝蓋髕骨股骨症候群（Patellofemoral Syndrome）已缺席多場比賽，且尚未恢復高強度的全場對抗訓練。
潘迪亞醫師指出，這種傷勢的康復期通常長達3個月，因此目前的缺席時間仍在醫學預期內。然而，隨著賽季接近尾聲，年過30的柯瑞面臨更大的挑戰：「長期遠離高強度比賽，會讓他在回歸後難以立刻銜接賽季末段的激烈對抗。」
醫學觀點：不應因戰績考量盲目停機
對於外界呼籲勇士應考慮讓柯瑞放棄本賽季的聲音，潘迪亞醫師持不同意見。他認為，復出的決策應完全基於「身體準備程度」，而非球隊戰績或例行賽剩餘場次。
「如果勇士只是因為今年不具備爭冠實力就讓柯瑞強行停機，這在醫學與競技邏輯上是說不通的。」潘迪亞表示，「但如果他是因為仍感到疼痛，或是無法發揮應有的競技水準，那麼為了避免二次傷害，讓他休戰才是正確的選擇。」
柯瑞與穆迪的傷病考驗
勇士總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）先前曾表示，希望能給柯瑞一段「跑道」（Runway），意即在季後賽前透過幾場例行賽找回節奏。潘迪亞對此做法表示支持，認為這就像馬拉松訓練，不能在缺乏高強度模擬的情況下直接投入高壓賽事，否則受傷風險將大幅增加。
與此同時，勇士隊也正式宣布後衛摩西穆迪（Moses Moody）已於週五完成左膝髕骨腱撕裂手術。科爾透露，穆迪的康復期將相當漫長，預計要到下賽季季中才能回歸，這對勇士的側翼深度無疑是沉重打擊。
勇士隊目前正處於戰力銜接的關鍵期，在穆迪確定長期缺陣的情況下，柯瑞的回歸時機更顯關鍵。潘迪亞醫師的分析強調了一個核心原則：只要柯瑞通過醫學評估且身體無痛，就應該透過比賽找回狀態，而非無故停機；但若身體尚未準備好，絕不應為了趕上季後賽而冒險復出。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，柯瑞目前的康復訓練進度有所推遲，勇士隊將於下周對其傷勢進行重新評估。柯瑞因膝蓋髕骨股骨症候群（Patellofemoral Syndrome）已缺席多場比賽，且尚未恢復高強度的全場對抗訓練。
潘迪亞醫師指出，這種傷勢的康復期通常長達3個月，因此目前的缺席時間仍在醫學預期內。然而，隨著賽季接近尾聲，年過30的柯瑞面臨更大的挑戰：「長期遠離高強度比賽，會讓他在回歸後難以立刻銜接賽季末段的激烈對抗。」
對於外界呼籲勇士應考慮讓柯瑞放棄本賽季的聲音，潘迪亞醫師持不同意見。他認為，復出的決策應完全基於「身體準備程度」，而非球隊戰績或例行賽剩餘場次。
「如果勇士只是因為今年不具備爭冠實力就讓柯瑞強行停機，這在醫學與競技邏輯上是說不通的。」潘迪亞表示，「但如果他是因為仍感到疼痛，或是無法發揮應有的競技水準，那麼為了避免二次傷害，讓他休戰才是正確的選擇。」
柯瑞與穆迪的傷病考驗
勇士總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）先前曾表示，希望能給柯瑞一段「跑道」（Runway），意即在季後賽前透過幾場例行賽找回節奏。潘迪亞對此做法表示支持，認為這就像馬拉松訓練，不能在缺乏高強度模擬的情況下直接投入高壓賽事，否則受傷風險將大幅增加。
與此同時，勇士隊也正式宣布後衛摩西穆迪（Moses Moody）已於週五完成左膝髕骨腱撕裂手術。科爾透露，穆迪的康復期將相當漫長，預計要到下賽季季中才能回歸，這對勇士的側翼深度無疑是沉重打擊。
勇士隊目前正處於戰力銜接的關鍵期，在穆迪確定長期缺陣的情況下，柯瑞的回歸時機更顯關鍵。潘迪亞醫師的分析強調了一個核心原則：只要柯瑞通過醫學評估且身體無痛，就應該透過比賽找回狀態，而非無故停機；但若身體尚未準備好，絕不應為了趕上季後賽而冒險復出。