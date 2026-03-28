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洛杉磯快艇今（28）日客場挑戰印第安那溜馬，在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）全場28分的帶領下，快艇克服最多24分的巨大落後，憑藉雷納德在比賽終了前0.4秒的後撤步跳投完成準絕殺，個人連續50場得分破20打破聯盟歷史，率領快艇最終以114：113險勝溜馬，本賽季橫掃對手並鞏固西區第八的位置。快艇此役開局手感冰冷，首節一度落後達21分，甚至在第二節初段落後達24分。然而，雷納德在第四節展現巨星價值，單節狂砍11分，多次利用個人單打（Isolation）撕裂溜馬防線。比賽最後時刻，雙方戰況膠著。雷納德在僅剩0.4秒時，面對兩名防守球員完成難度極高的急停跳投（Dribble Pull-up），幫助快艇反超1分。此役雷納德繳出28分、8籃板、4助攻及3抄截的全面數據，這也是他連續第50場比賽得分突破20大關，不僅刷新快艇隊史紀錄，更成為NBA歷史上首位30歲以上達成此成就的球員。另外，雷納德生涯在第四節或延長賽的最後5秒內已經投進了12記制勝球了，毫無疑問是聯盟現役最頂級的關鍵殺手。雖然雷納德投進準絕殺，但比賽過程極具戲劇性。在比賽剩餘0.1秒時，快艇中鋒大羅培茲（Brook Lopez）對溜馬球員赫夫（Jay Huff）發生無球犯規，送對手上罰球線。只要赫夫兩罰全中，溜馬便能完成反逆轉。令人遺憾的是，本賽季罰球命中率高達83.3%的赫夫，在巨大的心理壓力下竟然兩罰盡失，讓原本幾乎到手的勝利溜走。溜馬全隊以內史密斯（Aaron Nesmith）的26分為最高，托平（Obi Toppin）貢獻20分，內姆哈德（Andrew Nembhard）則有13分與10助攻的表現。除了雷納德的英雄表現外，快艇後衛加蘭（Darius Garland）投進6記三分球，攻下全場最高的30分，並在此役達成職業生涯1,000記三分球的里程碑，成為NBA歷史第21位在27歲前達成此目標的球員。面對舊主的馬瑟林（Bennedict Mathurin）則貢獻17分與7籃板。贏得此戰後，快艇近期豪取4連勝，狀態大幅回升；反觀溜馬目前戰績僅為16勝58負，持續在全聯盟墊底。快艇下一場將回到主場迎戰挑戰，而溜馬則將在周日對陣邁阿密熱火。