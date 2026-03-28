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衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（28）日在主場迎戰芝加哥公牛隊。雖然雷霆在上半場一度陷入落後9分的劣勢，但在當家球星SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強勢引領下，下半場打出水銀瀉地般的團隊攻勢，一舉逆轉並建立起超過20分的領先優勢，最終雷霆以131：113痛宰公牛，不僅成功鞏固聯盟第一的寶座，更達成連續4個賽季橫掃公牛、對戰8連勝的傲人紀錄，而苦吞2連敗的公牛，則正式宣告無緣本季季後賽。前一場才剛在客場以109：119不敵波士頓塞爾提克隊並終止12連勝的雷霆，此役缺少了禁區大將霍姆格倫（Chet Holmgren）與索伯。而前一場慘敗給費城76人隊的公牛，陣容同樣面臨傷兵困擾，缺少了科林斯（John Collins）、理查茲（Nick Richards）與艾維（Jaden Ivey）等人。首節雙方立刻陷入拉鋸戰，公牛團隊單節23投12中，其中三分球更是14投8中極為高效，塞克斯頓（Collin Sexton）單節4投全中進帳10分。反觀雷霆雖然團隊整體命中率不差，但三分線外卻是慘澹的14投3中，亞歷山大首節攻下9分，但外線5度出手全數落空。首節打完，雷霆以29：32微幅落後。進入次節，雙方展開了激烈的飆分大戰，單節得分皆突破30分大關，公牛更是轟下本場首度單節35分的高分。公牛上半場三分球合計24投12中，奧科羅（Isaac Okoro）狂砍17分，塞克斯頓更是6投6中包含4記三分球攻下16分，米勒（Brandon Miller）也挹注10分。不過面對前東家的公牛後衛吉迪（Josh Giddey）表現卻相當掙扎，半場4投僅1中得到3分、4籃板與6助攻。雷霆方面，亞歷山大持續在外線迷航，半場14投5中（三分球7投0中）留下11分的成績；傑倫（Jalen Williams）與華勒斯（Cason Wallace）則分別挹注11分與10分。半場結束，雷霆單節再輸2分，以62比67帶著5分落後進入更衣室。經過中場休息的調整，衛冕軍在第三節徹底甦醒。雷霆不僅連續兩節得分突破30分大關，更在防守端重拳出擊，大幅限制了公牛的進攻火力，讓對手單節得分首度低於25分。在亞歷山大的穿針引線下，雷霆第三節打出33比21的猛烈攻勢，單節淨勝12分，前三節打完以95比88反超公牛。進入決勝的第四節，雷霆持續在攻防兩端施加高壓，一舉將領先優勢擴大至20分以上，提前讓比賽失去懸念。最終雷霆單節再以36比25力壓對手，以131比113強勢收下勝利，穩坐聯盟龍頭寶座。此役雷霆在亞歷山大25分的帶領下共有5人得分上雙，而公牛雖有奧科羅攻下20分領銜的5人上雙，仍難逃下半場遭逆轉崩盤的命運。