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洛杉磯道奇在今日對戰亞利桑那響尾蛇賽前，球隊舉辦了頒發冠軍戒指的儀式，而今日的開球嘉賓，道奇找到去年退休的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），克蕭在全場的歡呼聲中，投出完美的一球。在頒發儀式中，老闆Mark Walter、總裁Stan Kasten、棒球事務總裁Andrew Friedman以及總經理Brandon Gomes等人登台，逐一將冠軍戒指親手交給每位球員。當唱名到世界大賽奪下MVP的山本由伸，全場球迷報以熱烈歡呼。原先是由身穿藍色外套、在大聯盟累積204勝的名投手赫西瑟（Orel Hershiser）登場。不過，赫西瑟並未實際投球，去年球季結束後宣布退休的名投克蕭現身球場。球場響起他過去登板時的出場曲《We Are Young》，克蕭從投手丘上投出一記不落地的好球，給擔任捕手的弗里曼（Freddie Freeman）。之後隊友們紛紛圍上前，貝茲（Mookie Betts）親手為克蕭戴上冠軍戒指，他將戒指戴在右手無名指上向全場展示，也獲得觀眾溫暖的掌聲致意。