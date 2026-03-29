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NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》第105要來介紹一雙非常經典的「Nike Air Max 95 OG Neon配色」，鞋頭18哥與AREA 02的大隻都對這雙讚不絕口，不僅配色好看，他們都認為在氣墊的部分比原版「Q彈」，值得入手的好鞋。Nike Air Max 95是在1995年推出的鞋款，漸層配色搭配亮麗的螢光綠相當吸睛，今年推出復刻版勾起許多老鞋迷回憶，大隻透露自己也在2023年入手一雙，到現在那雙鞋還是非常新。這雙鞋到底有多紅？許多日本動漫都有出現這雙鞋，其中在《麻辣教師GTO》裡面更是出現「拿Air Max 95換BMW」的經典片段，在在都顯示這雙鞋在當時有多熱門。18哥指出，其實這雙鞋不只是在日本爆紅，在台灣也是非常夯，幾乎是官網一上架就被「掃光」，他在節目上爆料：「有人請我幫忙買還問有沒有打折，我跟他說賣光了還想打折」，大隻在旁喊一句「不要鬧了」超逗趣。在開箱這雙「神鞋」的過程中，18哥發現它的氣墊有進行改良，捏起來比原版的更「Q彈」，大隻也補充說他2023年買的那雙氣墊是硬的，這次復刻有在科技上做一些調整。這雙鞋在3月5日上市，目前AREA 02上也買得到，小尺寸7000-8000就買得到，大尺寸則是要10000以上，更完整內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。