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美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今（28）日迎戰布魯克林籃網隊，締造了聯盟歷史上史無前例的父子連線神話。當第二節比賽進行時，詹姆斯親自將球傳給了兒子布朗尼（Bronny James），助攻他在三分線外一步穩穩命中，正式寫下NBA史上首次的父子助攻紀錄，周遭板凳席隊友們都為這對父子檔瘋狂慶祝，見證了這不可思議的傳承時刻。這對湖人隊的父子檔在球隊結束客場之旅、回到主場迎戰陷入苦戰的籃網隊時，連續第二場比賽獲得了深具意義的共同上場時間。在第二節剛開始時兩人雙雙替補上陣，布朗尼與父親並肩作戰了將近四分半鐘。在這段極具歷史意義的同場時光裡，兩個世代的球員都有分數進帳。詹姆斯先是自己切入上籃得分，隨後在下一個球權中與布朗尼進行了傳導配合，最終由布朗尼從容出手破網。詹姆斯與布朗尼不僅是NBA史上首對同時在聯盟打球的父子，如今更穿著同一支球隊的戰袍，在場上親手完成助攻連線，這段如同電影般的情節，無疑已成為本賽季最溫馨且最具話題性的經典畫面。身為二年級生的布朗尼，本賽季大部分時間都只能在勝負底定的垃圾時間上場，甚至在賽季期間多次被下放至G聯盟（G League）磨練。由於湖人隊先發後衛史馬特（Marcus Smart）近期因傷連續缺陣兩場比賽，意外為布朗尼開啟了進入主要輪替陣容的大門。把握住傷兵潮帶來的契機，布朗尼在本週對戰印第安納溜馬隊與籃網隊的比賽中，皆獲得了寶貴的輪替時間，展現出他渴望證明自我的決心。