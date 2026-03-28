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NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊今（28）日於主場迎戰華盛頓巫師隊。儘管勇士在比賽前段一度握有高達16分的領先優勢，但巫師在第三節展開瘋狂反撲，甚至一度超前比分。所幸在決勝的第四節最後階段，勇士靠著波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）接連命中關鍵三分球，成功奪回領先優勢。最終勇士以131：126驚險擊敗巫師，順利雙殺對手收下近期的3連勝，更達成連續4個賽季橫掃巫師、對戰8連勝的傲人紀錄。挾帶前兩場連勝達拉斯獨行俠隊與布魯克林籃網隊的強大氣勢，勇士此役雖然缺少了柯瑞（Stephen Curry）兄弟、巴特勒（Jimmy Butler）與梅爾頓（De'Anthony Melton）等主力陣容，但面對戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）與羅素（D'Angelo Russell）缺陣的巫師隊，勇士開局立刻展現強大的團隊戰力。在開局5：4領先後，勇士隨即打出一波10比0的猛烈攻勢，並一度將分差擴大至22：7。儘管巫師隨後試圖追分，但首節打完勇士仍以38：25握有13分領先。勇士首節三分線外16投7中火力全開，其中波辛吉斯單節飆進3記三分球獨拿11分，展現極佳的火熱手感。進入次節，雙方展開了激烈的進攻大戰，勇士連續兩節單節得分突破30分大關，而巫師更是打出本場首次單節35分的高分表現。半場結束時勇士仍以72比60維持12分領先，陣中前鋒桑托斯（Gui Santos）上半場彈無虛發5投5中攻下14分。然而經過中場休息後，場上風雲變色。勇士在第三節進攻火力大幅衰退，單節僅有可憐的20分進帳。反觀巫師延續火燙手感，在二年級生庫利巴利（Bilal Coulibaly）與卡林頓（Bub Carrington）的帶領下展開絕地大反攻。巫師不僅打出一波11比0的攻勢追平比分，更在第三節結束前打出9比3的高潮，以94：92成功逆轉超前勇士。帶著2分落後進入決勝的第四節，勇士不斷衝擊內線試圖咬住比分，雙方一路糾纏至99比99平手。隨後巫師靠著萊利（Will Riley）與哈迪（Jaden Hardy）的發揮一度取得5分領先，但勇士在105：111落後的絕境下展現強大韌性，多點開花回敬一波10比0的攻勢反超4分。在比賽最後的白熱化階段，波辛吉斯先是完成一次關鍵補扣，隨後又與對手互飆三分球；接著波傑姆斯基再度命中一記冷箭三分，將領先優勢擴大至9分，徹底粉碎了巫師的反撲希望。最終在波傑姆斯基穩穩罰進兩球後，勇士成功在主場守住這場驚天逆轉危機，有驚無險地收下勝利。